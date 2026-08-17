SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

YILMAZ KİMYA'DA KURİŞ AİLESİNİN ORTAKLIĞI



Yapılan incelemelerde, firari Hilmi Tuna Kuriş'in Yılmaz Kimya'nın ortağı olduğu ve 19 Kasım 2025'ten itibaren şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş de ifadesinde, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile "ortak ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü" beyan etti.