Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

Son dakika haberi: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik aramalarda, Yılmaz Kimya Genel Merkezi'nde 1 milyar 403 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirilmişti. Şirket sahibi İrfan Yılmaz gözaltına alındı. Firari Kuriş'i sakladığı değerlendirilen oğlu Erhan Yılmaz'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Hilmi Tuna Kuriş'in Yılmaz Kimya'nın ortağı olduğu öğrenildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:15
SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Kimya Genel Merkezi ile binanın otoparkındaki bir araçta arama gerçekleştirildi.

SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

Aramalarda 206 adet külçe altın, 358 bin 100 ABD doları, 102 bin 300 avro, 3 ruhsatsız silah ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

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SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

Ele geçirilen 206 külçe altının yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu, altın ve dövizin toplam TL karşılığının ise 1 milyar 403 milyon 782 bin lira olduğu belirlenmişti.

SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

FİRMA SAHİBİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Yılmaz Kimya firmasının sahibi İrfan Yılmaz gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

İrfan Yılmaz'ın oğlu Erhan Yılmaz'ın ise firari Hilmi Tuna Kuriş'i sakladığı yönünde değerlendirmeler bulunduğu öğrenildi. Bu kapsamda Erhan Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında

YILMAZ KİMYA'DA KURİŞ AİLESİNİN ORTAKLIĞI

Yapılan incelemelerde, firari Hilmi Tuna Kuriş'in Yılmaz Kimya'nın ortağı olduğu ve 19 Kasım 2025'ten itibaren şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş de ifadesinde, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile "ortak ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü" beyan etti.

#ALİHAN KURİŞ