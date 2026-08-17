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SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında
SON DAKİKA | Tek adreste 200 kilo altın ele geçirilmişti! Milyarlık operasyonda yeni gelişme: Firma sahibi İrfan Yılmaz gözaltında
Son dakika haberi: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik aramalarda, Yılmaz Kimya Genel Merkezi'nde 1 milyar 403 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirilmişti. Şirket sahibi İrfan Yılmaz gözaltına alındı. Firari Kuriş'i sakladığı değerlendirilen oğlu Erhan Yılmaz'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Hilmi Tuna Kuriş'in Yılmaz Kimya'nın ortağı olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:15