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SON DAKİKA! TOKİ arsa satışları için tarih belli oldu: İşte arsa almak isteyenler için tüm detaylar

Konut ya da altın almak yerine arsa satın alarak birikimlerini değerlendirmek isteyenlere TOKİ sevindiren haberi verdi. Toplu Konut İdaresi 44 ilde tam 882 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışların detayları merak ediliyor. TOKİ arsa fiyatları ne kadar? TOKİ hangi illerde arsa satacak? İşte arsa almak isteyenler için tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 19.11.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:01
SON DAKİKA! TOKİ arsa satışları için tarih belli oldu: İşte arsa almak isteyenler için tüm detaylar

TOKİ arsa satışları için tarih verildi. Elinde birikimi olan ve arsa satın almak isteyenler için TOKİ, 44 ilde, toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki 882 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkaracağını duyurdu.

SON DAKİKA! TOKİ arsa satışları için tarih belli oldu: İşte arsa almak isteyenler için tüm detaylar

Milyonlarca yatırımcının merakla beklediği TOKİ arsa satışları başladı. Arsa satışları ne zaman başlayacak? Arsaların ödemesi nasıl yapılacak? TOKİ arsa satışı nerede yapılacak? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA! TOKİ arsa satışları için tarih belli oldu: İşte arsa almak isteyenler için tüm detaylar

TOKİ ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ arsa satışları açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda 882 arsanın satışa çıkarılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA! TOKİ arsa satışları için tarih belli oldu: İşte arsa almak isteyenler için tüm detaylar

Muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan, 44 ildeki toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki arsa satışlara konu olacak. Üç gün sürecek satışlarda arsalar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile alıcılarını bulacak.

SON DAKİKA! TOKİ arsa satışları için tarih belli oldu: İşte arsa almak isteyenler için tüm detaylar

TOKİ ARSA SATIŞLARI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Arsaların hangi şehirlerde satılacağı da belli oldu. 27 Kasım'daki açık artırmada Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin ve Muğla'daki arsalar sahiplerini bulacak.

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