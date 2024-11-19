SON DAKİKA! TOKİ arsa satışları için tarih belli oldu: İşte arsa almak isteyenler için tüm detaylar

Muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan, 44 ildeki toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki arsa satışlara konu olacak. Üç gün sürecek satışlarda arsalar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile alıcılarını bulacak.