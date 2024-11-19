SON DAKİKA! TOKİ arsa satışları için tarih belli oldu: İşte arsa almak isteyenler için tüm detaylar
Konut ya da altın almak yerine arsa satın alarak birikimlerini değerlendirmek isteyenlere TOKİ sevindiren haberi verdi. Toplu Konut İdaresi 44 ilde tam 882 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışların detayları merak ediliyor. TOKİ arsa fiyatları ne kadar? TOKİ hangi illerde arsa satacak? İşte arsa almak isteyenler için tüm gelişmeler…
Giriş Tarihi: 19.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:01