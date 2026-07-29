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SON DAKİKA | Tuncay Sonel’in paralel suç ağı deşifre oldu! Kendine çalışan çete kurup terör estirdi
SON DAKİKA | Tuncay Sonel’in paralel suç ağı deşifre oldu! Kendine çalışan çete kurup terör estirdi
Son dakika haberi: Gülistan Doku cinayetinden tutuklu eski Tunceli Valisi Sonel'in, çete kurup çevre illerde de yasadışı faaliyet yürüttüğü belirlendi. Sonel'in talimatıyla evlere böcek yerleştirildiği, casus yazılımla dinleme yapıldığı, bazı kişilerin dövüldüğü ortaya çıktı. Sonel'in evinde bulunan 13.4 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının kaynağı da araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 06:26