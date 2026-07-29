SON DAKİKA | Tuncay Sonel’in paralel suç ağı deşifre oldu! Kendine çalışan çete kurup terör estirdi

Son dakika haberi: Cinayete kurban gittiği anlaşılan ve 5 Ocak 2020'den beri aranan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, el konulan dijital materyallerinde yapılan incelemede ortaya çıkarılan talimat ve mesajlaşma trafiği, kendi kontrolünde FETÖ benzeri bir yapılanma kurduğunu ortaya çıkardı.



