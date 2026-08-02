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SON DAKİKA | Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ifadesi ortaya çıktı! 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı
SON DAKİKA | Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ifadesi ortaya çıktı! 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı
Son dakika haberi: Tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Belediye iştiraki Kent A.Ş'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon TL rüşveti biliyordu" iddiası için "Ne kadar kazanç elde edildi bilmiyorum" dedi. Dedetaş, ruhsat karşılığı 10 milyon TL rüşvet talep edilmesini ise "dedikodu" diye geçiştirdi.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 06:31