SON DAKİKA | Tutuklanan Sinem Dedetaş’ın ifadesi ortaya çıktı! 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Üsküdar Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesinde çarpıcı çelişkiler ve kabuller ortaya çıktı. Kent A.Ş.'nin müteahhitlerden elde ettiği yaklaşık 260 milyon liralık proje danışmanlık gelirinin kendisine sunulduğu yönündeki beyana karşı daha önce "Ne kadar kazanç elde edildiğini bilmiyorum" diyen Dedetaş, bu kez şirketin gelir ve gider durumuna hâkim olduğunu kabul etti. İskân ruhsatları için menfaat miktarlarının belirlendiği, kararların kendisine danışıldığı ve bir dosya için 10 milyon lira talep edildiği konusundaki suçlamaları reddeden Dedetaş; müteahhitlerden para toplandığına ilişkin uyarıyı "dedikodu" olarak değerlendirdiğini söyledi. Yetkili olmadığı hâlde Nazım Akkoyunlu'nun "Belediye Başkan Yardımcısı" sıfatıyla tanıtılmasını ise "idari hata" olarak kabul etti.