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SON DAKİKA | Üsküdar’da 'Ekosistem' benzeri kirli yapı! Sinem Dedetaş, İmamoğlu döneminde parlatılmıştı
SON DAKİKA | Üsküdar’da 'Ekosistem' benzeri kirli yapı! Sinem Dedetaş, İmamoğlu döneminde parlatılmıştı
Son dakika haberi: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu 6 şüpheli, yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük iddialarıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre kurulan rüşvet çarkının, İBB'de ortaya çıkan 'EKOSİSTEM'le benzerliği dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:25
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 06:27