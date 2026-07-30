SON DAKİKA | Üsküdar’da ’Ekosistem’ benzeri kirli yapı! Sinem Dedetaş, İmamoğlu döneminde parlatılmıştı

KEBAPÇIDA RÜŞVET PAZARLIĞI



Rüşvet görüşmeleri için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebap'ta buluştuklarını bildiren müteahhit ifadesinde, firma temsilcilerinin talep edilen tutarı kabul ettiğini ve o dönemin karşılığı olarak yaklaşık 700 ila 800 bin Amerikan Doları'nı iki parça halinde elden teslim ettiğini iddia etti.

KENDİLERİNE DE KOMİSYON ALDILAR



Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren müteahhit, Ulaş Meydan'ın yönlendirmesiyle teslim aldığı paranın yaklaşık 50 ila 100 bin dolarını kendisine aldığını, kalan kısmını ise parça parça Üsküdar Belediyesi'ndeki makam odasında Ulaş Meydan'a elden teslim ettiğini öne sürdü.