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SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...
SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...
Son dakika haberi: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk damga vurdu. Tarihi karşılama töreninde iki lider arasındaki saygı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Yapay zeka beden diline de yansıyan iki lider arasındaki dostluğu analiz etti. İşte yapay zekanın o analizi...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 08:17