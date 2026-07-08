SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

FOTOĞRAF 1: Trump'ın samimi gülümsemesi ve doğrudan bakışı, aralarındaki güçlü güveni ve memnuniyeti yansıtıyor. Başkan Erdoğan'ın Trump'ın omzunu kavraması ise siyasi beden dilinde hem yakın bir dostluğu hem de karşılıklı bir güç ve destek gösterisini simgeliyor. Resmi protokolün ötesindeki bu yakın duruş, diplomasideki güçlü uyumu gözler önüne seriyor.



