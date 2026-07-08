Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

Son dakika haberi: 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk damga vurdu. Tarihi karşılama töreninde iki lider arasındaki saygı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Yapay zeka beden diline de yansıyan iki lider arasındaki dostluğu analiz etti. İşte yapay zekanın o analizi...

Rana BÜYÜKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.07.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 08:17
SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluğun sıcaklığı beden dillerine de yansıdı. İşte objektiflere yansıyan beden dillerinin analizi:

SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

FOTOĞRAF 1: Trump'ın samimi gülümsemesi ve doğrudan bakışı, aralarındaki güçlü güveni ve memnuniyeti yansıtıyor. Başkan Erdoğan'ın Trump'ın omzunu kavraması ise siyasi beden dilinde hem yakın bir dostluğu hem de karşılıklı bir güç ve destek gösterisini simgeliyor. Resmi protokolün ötesindeki bu yakın duruş, diplomasideki güçlü uyumu gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

FOTOĞRAF 2: Erdoğan'ın kararlı duruşu ve yönlendirici hareketleri duruma hâkimiyetini gösteriyor. Erdoğan'ın, Trump'ın koluna girmesi "ikili arasındaki samimiyet ve desteğin" bir göstergesi. Aynı zamanda bu durum, Erdoğan'ın dominant pozisyonuna işaret ediyor.

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SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

FOTOĞRAF 3: Liderlerin birbirine dönük duruşu ve Erdoğan'ın eliyle yaptığı jest, aralarında süregelen yoğun ve odaklanmış bir diyalog olduğunun göstergesi. Kol kola yürümeleri aralarındaki samimiyeti korurken, yüzlerindeki ciddi ve dikkatli ifadeler önemli bir konuyu değerlendirdiklerine işaret ediyor.

SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

FOTOĞRAF 4: Liderlerin birbirlerine dönük vücut açıları ve yoğun göz teması, aralarındaki diyaloğun odaklanmış ve doğrudan olduğunu gösteriyor.

SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

FOTOĞRAF 5: İki liderin de yüzlerindeki belirgin gülümseme ve neşeli ifadeler, aralarındaki diyaloğun oldukça keyifli, rahat ve pozitif bir atmosferde geçtiğini gösteriyor.

SON DAKİKA | Yapay zeka Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki beden dilini yorumladı! İşte o analiz...

FOTOĞRAF 6: Trump, öne doğru eğik duruşu ve kenetlenmiş elleri ile daha odaklanmış bir imaj çizerken; Erdoğan, koltuğuna yaslanarak sergilediği dik duruşu ve rahat kol pozisyonuyla kendinden emin ve ortama hâkim bir beden dili sergiliyor.

#DONALD TRUMP #RECEP TAYYİP ERDOĞAN