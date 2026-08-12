Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, 467 oyla "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesi oluşturuldu.

ZÜBEYDE YALÇIN
BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:57
SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, kuruluşundan bu yana en büyük uzlaşılarından birine imza attı ve 467 oyla "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u kabul etti. Terörü tarihin çöplüğüne atacak ve bunun için ayrılan kaynakların vatandaşların refahı ile ülkenin kalkınması için kullanılmasını sağlayacak çerçeve yasa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

İşte 10 soruda çerçeve yasa ve "Terörsüz Türkiye" süreci:

TEYİT VE TESPİT İÇİN YÜZDE 80 KOŞULU

1- Yasa ne zaman ve nasıl uygulanacak?

Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra süreç başlayacak. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek. Bu süre içinde başvurmayanlar düzenlemenin getirdiği haklardan yararlanamayacak. Teyit ve tespit için ise terör örgütünün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşatması; ellerindeki drone ve haberleşme araçları dahil silahlarını belirlenen oranda teslim etmesi gerekiyor. Devletin ilgili birimlerinde bu oranın yüzde 80 olması üzerinde duruluyor. Önümüzdeki 2-3 ay içinde yüzde 80 oranına ulaşılması hedefleniyor.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

SAVCILIKLARA VE KONSOLOSLUKLARA BAŞVURU

2- Başvurular nasıl ve nereye yapılacak?

Teyit ve tespit kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından terör örgütü mensupları, Türkiye sınırları içindeyse bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına; yurt dışındaysa büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek. Başvurular bireysel olarak ya da avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru sahiplerine daha sonra düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacakları ve ne kadarlık bir ceza indirimi yapılacağı bildirilecek.

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SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

FETÖ'YE GEÇİT YOK

3- Kapsama hangi örgütler giriyor?

Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek. FETÖ başta olmak üzere diğer örgütler kapsam dışı bırakıldı.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

ÜYELİK, YARDIM VE YATAKLIK

4- Kimler yararlanacak?

PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma başta olmak üzere; örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar için yasa hükümleri uygulanacak.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

ÖCALAN VE KURUCU KADRO KAPSAM DIŞI

5- Kimler kapsam dışı bırakıldı?

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutuluyor. Böylece Abdullah Öcalan başta olmak üzere kurucu ve yöneticiler İLE cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi yasadan yararlanamayacak.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

AF DEĞİL, ERTELEME

6- Cezalar nasıl ertelenecek?

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Hükümlüler için de infaz ertelemesi gündeme gelecek. Bu süre içinde terör suçu işleyenler cezaevine geri dönecek. AK Parti ve MHP kurmayları, muhalif kesimlerin "teröristler affediliyor" şeklindeki propagandalarına karşılık, "Yapılan kesinlikle af değil, ertelemedir. Af cezayı ortadan kaldırır, burada öyle bir uygulama yok" yanıtını veriyor.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

SİYASET YOLU AÇILIYOR MU?

7- Hak yoksunluğu ve zaman aşımı nasıl işleyecek?

Erteleme sürelerinde dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. 5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında ise 3 yıl boyunca siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak. Bu süreler sonunda Takip Kurulu, gerekli görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyetlerden doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını ilgili yargı mercilerinden talep edebilecek.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

1 KOMİSYON, 1 KURUL

8- Süreç kapsamındaki işlemler ve takip için kaç kurul oluşturulacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında "Takip Kurulu" ile TBMM'de "İzleme Komisyonu" oluşturulacak. Takip Kurulu, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışmalarına başlayacak ve teyit-tespite kadar geçen sürede gerekli hazırlıkları yapacak. Burada alt komisyonlar da oluşturulabilecek.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

BELİRLENEN YERLERE TESLİM

9- Silahlar nasıl bırakılacak?

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Terör örgütü sadece tabanca ve tüfekleri değil, elindeki drone gibi bütün silahları ve haberleşme araçlarını teslim edecek. Bunun için Irak'ta belirli yerler uygun görüldü. Devletin ilgili birimlerde terör örgütünün elindeki silahlara ilişkin kapsamlı bilgiler bulunduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

KANDİL'DEN SÜLEYMANİYE'YE

10- Eve dönüş nasıl olacak, üst düzeye nasıl işlem yapılacak?

Yasadan yararlanıp yurt dışından dönecekler ile cezaevinden çıkacakların dosyaları tek tek ele alınacak. Toplu dönüşlere ya da cezaevinden toplu çıkışlara izin verilmeyecek. Kamuoyunu rahatsız edecek hiçbir görüntüye müsaade edilmeyecek. Terör örgütünü kuran ve yöneten üst düzey kadro Kandil'i boşaltacak. Bu kişilerin Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmeleri planlanıyor. Daha önce üçüncü ülkelere gönderilmeleri düşünülmüştü ancak şu anda genel eğilim Süleymaniye'ye yerleştirilmeleri yönünde. Yönetici kadro buradayken gözetim ve denetim altında tutulacak. Yönetici kadrosunda yaklaşık 250 kişi bulunduğu belirtiliyor.

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN