SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası

İşte 10 soruda çerçeve yasa ve "Terörsüz Türkiye" süreci:

TEYİT VE TESPİT İÇİN YÜZDE 80 KOŞULU



1- Yasa ne zaman ve nasıl uygulanacak?



Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra süreç başlayacak. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek. Bu süre içinde başvurmayanlar düzenlemenin getirdiği haklardan yararlanamayacak. Teyit ve tespit için ise terör örgütünün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşatması; ellerindeki drone ve haberleşme araçları dahil silahlarını belirlenen oranda teslim etmesi gerekiyor. Devletin ilgili birimlerinde bu oranın yüzde 80 olması üzerinde duruluyor. Önümüzdeki 2-3 ay içinde yüzde 80 oranına ulaşılması hedefleniyor.