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SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası
SON DAKİKA | Yasa çıktı, işte bundan sonraki yol haritası! Silahlar nasıl bırakılacak? 10 soruda ’Birlik ve kardeşlik’ yasası
Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, 467 oyla "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesi oluşturuldu.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:57