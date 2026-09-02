Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

Son dakika haberi: Yeni Parti'de ilçe kongrelerine sayılı haftalar kala örgütlerde büyük huzursuzluk yaşanıyor. Hem belediye başkanlarının hem milletvekillerinin hem de İmamoğlu kanadının birçok ilçede kendi adaylarını örgütün başına geçirmeye çalışması, partiyi gergin bir atmosfere soktu.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:53
SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz ay kongre takvimini resmen ilan eden Yeni Parti'de koltuk çekişmesi kızıştı. İlçe kongreleri öncesi birçok ilde belediye başkanlarının, il başkanlarının, milletvekillerinin ve Ekrem İmamoğlu kanadının birbirlerinden kopuk olarak yerel örgütleri kendi adayları üzerinden şekillendirmeye çalıştığı iddia ediliyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

YENİ KRİZ İDDİASI

Söz konusu çekişmenin son örneği Çanakkale Biga'da yaşandı. Yeni Parti Kurucu Biga İlçe Başkanı Cemal Mantar, henüz 1 ay önce kurucusu olduğu ilçe başkanlığına bu kez aday olmayacağını açıkladı. "Partimden ayrılmıyorum, siyasetten çekilmiyorum" diyen Mantar, bu kararın arkasında herhangi bir kriz olmadığını da savundu.

SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

Buna karşın Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in, Cemal Mantar'ın yerine Barış Çetin'i ilçe başkanlığına aday gösterdiği, ilçe örgütünde bu durumun yeni bir kriz yarattığı ve Mantar'ın bu sebeple adaylıktan feragat ettiği öne sürülüyor.

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SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

KAOTİK SÜREÇ

Kısa süre önce de Gaziantep'te Yeni Partili Seydi Ahmet Keleş, kendisini ilçe başkanlığı konusunda desteklemeyen Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunmuş, vahim olay günlerce konuşulmuştu.

SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

Ayrıca kongre süreci kapsamındaki üye listeleri de tartışma konusu haline gelmiş, bazı kişilerin parti üyeliğini yaptırmalarına rağmen isimlerini listelerde göremediği ve seçimleri etkileyebilecek yeni bir tartışmanın ortaya çıktığı iddia edilmişti.

SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

Yerelde yaşanan koltuk kavgasının büyükşehirlerde de kaotik bir hal aldığı bildirilirken, bu doğrultuda bazı kongrelerin gergin bir atmosferde geçebileceği değerlendiriliyor.

#YENİ PARTİ