SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı

YENİ KRİZ İDDİASI



Söz konusu çekişmenin son örneği Çanakkale Biga'da yaşandı. Yeni Parti Kurucu Biga İlçe Başkanı Cemal Mantar, henüz 1 ay önce kurucusu olduğu ilçe başkanlığına bu kez aday olmayacağını açıkladı. "Partimden ayrılmıyorum, siyasetten çekilmiyorum" diyen Mantar, bu kararın arkasında herhangi bir kriz olmadığını da savundu.



