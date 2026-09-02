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SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı
SON DAKİKA | Yeni Parti yerelde çatırdamaya başladı! Kongreler öncesi koltuk kavgası kızıştı
Son dakika haberi: Yeni Parti'de ilçe kongrelerine sayılı haftalar kala örgütlerde büyük huzursuzluk yaşanıyor. Hem belediye başkanlarının hem milletvekillerinin hem de İmamoğlu kanadının birçok ilçede kendi adaylarını örgütün başına geçirmeye çalışması, partiyi gergin bir atmosfere soktu.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:53