SON DAKİKA | Yeni Parti’de “İzmir elden gidiyor” korkusu! Cemil Tugay’a “sakın CHP’ye geçme” baskısı arttı

Tugay'a son günlerde Yeni Parti'nin yerel siyasileri aracılığıyla peş peşe mesajlar iletilerek, "Sakın CHP'ye geçme" uyarısı yapıldığı, hatta örtülü tehditlerin de kendisine yöneltildiği iddia ediliyor. CHP'li kurmaylardan edinilen bilgilere göre ise Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında şimdilik Cemil Tugay ile görüşme gibi bir planı bulunmuyor.



