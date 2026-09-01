Trend
Galeri
Trend Gündem
SON DAKİKA | Yeni Parti’de “İzmir elden gidiyor” korkusu! Cemil Tugay’a “sakın CHP’ye geçme” baskısı arttı
SON DAKİKA | Yeni Parti’de “İzmir elden gidiyor” korkusu! Cemil Tugay’a “sakın CHP’ye geçme” baskısı arttı
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki İzmir programı, Yeni Parti'de paniğe sebep oldu. Hala bağımsız olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yerel siyasiler aracılığıyla "Sakın CHP'ye geçme" uyarıları yapıldığı, hatta örtülü tehditlerin de kendisine yönetildiği iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 07:45
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:46