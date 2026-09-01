Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Yeni Parti’de “İzmir elden gidiyor” korkusu! Cemil Tugay’a “sakın CHP’ye geçme” baskısı arttı

SON DAKİKA | Yeni Parti’de “İzmir elden gidiyor” korkusu! Cemil Tugay’a “sakın CHP’ye geçme” baskısı arttı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki İzmir programı, Yeni Parti'de paniğe sebep oldu. Hala bağımsız olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yerel siyasiler aracılığıyla "Sakın CHP'ye geçme" uyarıları yapıldığı, hatta örtülü tehditlerin de kendisine yönetildiği iddia ediliyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 01.09.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:46
SON DAKİKA | Yeni Parti’de İzmir elden gidiyor korkusu! Cemil Tugay’a sakın CHP’ye geçme baskısı arttı

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İzmir'e giderek bir dizi ziyarette bulunacak, ardından saat 17.00'da yine bu ilde MYK toplantısına başkanlık edecek. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren İzmir atağı, Yeni Parti'de büyük panik yarattı.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de İzmir elden gidiyor korkusu! Cemil Tugay’a sakın CHP’ye geçme baskısı arttı

Hala bağımsız hareket eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu program kapsamında Kılıçdaroğlu ile görüşeceği ve CHP'ye geri dönebileceğine ilişkin söylentiler, Yeni Parti'yi adeta alarma geçirdi.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de İzmir elden gidiyor korkusu! Cemil Tugay’a sakın CHP’ye geçme baskısı arttı

Tugay'a son günlerde Yeni Parti'nin yerel siyasileri aracılığıyla peş peşe mesajlar iletilerek, "Sakın CHP'ye geçme" uyarısı yapıldığı, hatta örtülü tehditlerin de kendisine yöneltildiği iddia ediliyor. CHP'li kurmaylardan edinilen bilgilere göre ise Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında şimdilik Cemil Tugay ile görüşme gibi bir planı bulunmuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Yeni Parti’de İzmir elden gidiyor korkusu! Cemil Tugay’a sakın CHP’ye geçme baskısı arttı

Buna karşın ziyaret günü anlık olarak farklı gelişmelerin yaşanabileceği de belirtiliyor. Kurmaylar, Tugay'ın istifa kararından bu yana kendisiyle doğrudan iletişim halinde olmadıklarını da dile getiriyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de İzmir elden gidiyor korkusu! Cemil Tugay’a sakın CHP’ye geçme baskısı arttı

'AYAĞINI DENK AL' TEHDİDİ

Buna karşın 30 Ağustos törenlerinde Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "Bir an önce karar ver artık. Senin için iyi olmaz. Ayağını denk al" şeklinde sözler sarf ettiği iddiaları yerel ve ulusal basında ses getirmişti.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de İzmir elden gidiyor korkusu! Cemil Tugay’a sakın CHP’ye geçme baskısı arttı

Özkan ise bu iddiaları, "Zırva tevil götürmez" diyerek reddetmişti. Cemil Tugay'ın CHP'ye geri dönmek istemesi halinde parti yönetiminin kendisine kapıları kapatmayacağı ve dönüşüne onay vereceği değerlendiriliyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de İzmir elden gidiyor korkusu! Cemil Tugay’a sakın CHP’ye geçme baskısı arttı

'ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ'

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ise Kılıçdaroğlu'nun İzmir programına katılım için Cemil Tugay ve diğer belediye başkanlarına da resmi davet göndereceklerini duyurarak, "İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızı da aramızda görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #CHP #CEMİL TUGAY #YENİ PARTİ