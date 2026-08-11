SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

Bunun yanı sıra Yeni Parti'deki örgüt krizi iki grup arasındaki çekişme ile de sınırlı kalmadı. Her ilde belediye başkanları, il başkanları ve milletvekillerinin de il-ilçe örgütlerine kendi adamlarını yerleştirip tabandaki gücünü korumak için çekişmeye girdiği, birçok noktada hala fikir birliği oluşmadığı aktarıldı.



