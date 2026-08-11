Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

Son dakika haberi: Yeni Parti'nin yurt genelindeki örgütlenme çalışmaları parti içerisinde sert bir bilek güreşine dönüştü. Özgür Özel cephesi ile Ekrem İmamoğlu ekibinin birçok il ve ilçede kendi adamlarını tepe kadrolara yerleştirebilmek için uzun süredir örtülü bir savaş veriyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.08.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 07:39
SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

Son dakika haberi: Yeni Parti'nin yurt genelindeki örgütlenme çalışmaları sancılı geçiyor. Partinin şu ana kadar 60'a yakın ilde örgütlenmesini tamamladığı ancak bu sürecin özellikle büyükşehirlerde, tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibi arasında sert çekişmelere sahne olduğu bildirildi.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

Partinin Doğu ve Güneydoğu illerindeki örgütlenmesini ise önümüzdeki ay sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

KADROLAŞMA KRİZİ

Edinilen bilgilere göre, partinin yeni örgütlenme çalışmalarında birçok fikir ayrılıkları patlak verdi.

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SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

Bir yandan Özgür Özel ve ekibinin kendi kadrolarını işaret ettiği, diğer yandan İmamoğlu destekçilerinin ayrı bir liste çıkararak paralel bir girişimde bulunduğu öne sürülüyor. Söz konusu anlaşmazlıkların özellikle büyükşehirler ve ilçelerinde patlak verdiği iddia ediliyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

HER KAFADAN AYRI SES

İki kanadın diğer illerde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde de kendi işaret ettikleri isimleri il ve ilçelerin tepe kadrosuna oturtmak için mücadeleye devam ettiği belirtildi.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

Bunun yanı sıra Yeni Parti'deki örgüt krizi iki grup arasındaki çekişme ile de sınırlı kalmadı. Her ilde belediye başkanları, il başkanları ve milletvekillerinin de il-ilçe örgütlerine kendi adamlarını yerleştirip tabandaki gücünü korumak için çekişmeye girdiği, birçok noktada hala fikir birliği oluşmadığı aktarıldı.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme

Yeni Parti'de ilk kurultayın ekim ayında yapılması planlanıyor. Örgütlenme sürecinin ise önümüzde ay tamamlanması öngörülüyor.

#ÖZGÜR ÖZEL #EKREM İMAMOĞLU #YENİ PARTİ