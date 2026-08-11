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SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme
SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’örgüt savaşı’ erken başladı! İmamoğlu ve Özel cephesinde yeni sürtüşme
Son dakika haberi: Yeni Parti'nin yurt genelindeki örgütlenme çalışmaları parti içerisinde sert bir bilek güreşine dönüştü. Özgür Özel cephesi ile Ekrem İmamoğlu ekibinin birçok il ve ilçede kendi adamlarını tepe kadrolara yerleştirebilmek için uzun süredir örtülü bir savaş veriyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 07:39