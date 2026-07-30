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SON DAKİKA | Yeni Parti’de rüşvet sezonu erken açıldı! Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA | Yeni Parti’de rüşvet sezonu erken açıldı! Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında suç duyurusu
Son dakika haberi: Yeni Parti'ye desteğini açıklayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın, ilçedeki bir iş insanından baskı ve tehditle 1 milyon 150 bin liralık rüşvet aldığı, buna rağmen işletmesini zorla kapattırdığı öne sürüldü. Suç duyurusunda bulunan mağdur iş insanı SABAH'a konuştu: 'Hem rüşvet aldılar hem yerime el koydular'
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 07:38