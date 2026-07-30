SON DAKİKA | Yeni Parti’de rüşvet sezonu erken açıldı! Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında suç duyurusu

Bununla da yetinmeyen Belediye Başkanının, esnafı bu kez Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın'a yönlendirdiği, bu şahsın da mağdur vatandaştan bu kez 750 bin lira rüşvet istediği iddia edildi. Bu kapsamda esnafa 3 ayrı çek imzalatıldığı aktarıldı. Bu ödeme sonrası, kendisine 2026 yılı ocak ayına kadar faaliyetine devam edeceğine yönelik sözlü taahhütte bulunuldu.



