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SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu
SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu
Son dakika haberi: İddianamelerde adı yolsuzluk ve rüşvetle anılan Yeni Parti Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba, CHP'deki 'agresif' siyasetlerini Yeni Parti'ye taşımadı. Söz konusu isimlerin medya önündeki görünürlüğü ciddi oranda azalırken, bu durum "Yeni Parti'nin vitrin oyunu" yorumlarına zemin hazırladı.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 08:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 08:04