SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

ARTIK DAHA SESSİZLER



Bu süreçte en sessiz isimlerden biri olarak dikkat çeken Turan Taşkın Özer, genellikle İstanbul'da parti içi yerel çalışmalar, ziyaretlerde görülüyor. Bir diğer suskun isim Veli Ağbaba da yine yerel programlarla nadiren adından söz ettiriyor. Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın ise CHP'deki dönemlerine kıyasla oldukça sınırlı olarak yayınlara katıldıkları görülüyor.



