Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

Son dakika haberi: İddianamelerde adı yolsuzluk ve rüşvetle anılan Yeni Parti Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba, CHP'deki 'agresif' siyasetlerini Yeni Parti'ye taşımadı. Söz konusu isimlerin medya önündeki görünürlüğü ciddi oranda azalırken, bu durum "Yeni Parti'nin vitrin oyunu" yorumlarına zemin hazırladı.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.09.2026 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 08:04
SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

Son dakika haberi: CHP'deyken sık sık fondaş yayın organlarına demeçler veren ve mitinglerde göz önünde olan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba, Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası geri planda kalmayı tercih ediyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

Söz konusu vekillerin son 2 ayda medyada görünürlüğünün ciddi oranda azalması ve geçmişe kıyasla oldukça sınırlı bir şekilde yayınlara katılmaları dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

ARTIK DAHA SESSİZLER

Bu süreçte en sessiz isimlerden biri olarak dikkat çeken Turan Taşkın Özer, genellikle İstanbul'da parti içi yerel çalışmalar, ziyaretlerde görülüyor. Bir diğer suskun isim Veli Ağbaba da yine yerel programlarla nadiren adından söz ettiriyor. Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın ise CHP'deki dönemlerine kıyasla oldukça sınırlı olarak yayınlara katıldıkları görülüyor.

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SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

GÖRÜNÜRLÜKLERİ AZALDI

Söz konusu isimler, Özel'in CHP genel başkanlığı döneminde önemli görevlerde bulunuyordu ve medyaya çok sık demeç vermeleri ile biliniyordu. CHP'de Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut genel başkan yardımcısıydı. Turan Taşkın Özer de YDK başkanıydı. Veli Ağbaba ise makam sahibi olmamasına rağmen geri planda partiyi yöneten isim olarak gösteriliyordu.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

VİTRİN ÇALIŞMASI

Adı iddianamelere karışan söz konusu isimlerin Yeni Parti'de daha pasif bir görüntüye bürünmesi ve Özgür Özel tarafından da PM'ye alınmaması, "kamuoyundaki tepkileri dindirmek amacıyla vitrin çalışması" yorumlarını da beraberinde getirdi.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

NELERLE SUÇLANIYORLAR?

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen Turan Taşkın Özer de "İmamoğlu'nun korunaklı kasası" olarak uzun süre medyada lanse edilmişti.

SON DAKİKA | Yeni Parti’de ’vitrin’ oyunu! CHP’deyken ’susmayan’ şaibeli vekiller, Yeni Parti’de duruldu

Ağbaba ise CHP kurultayında delegelerin satın alınması, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamanın hedefinde yer alıyor.

#YENİ PARTİ #CHP