Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP'den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP'den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

Son dakika haberi: İlk haftanın 'talan' bilançosu Özgür Özel'in yolsuzluk şüphelisi ekibiyle kurduğu Yeni Parti'nin ilk haftasına şaibeler damga vurdu. CHP'nin il-ilçe başkanlıklarında eşyaların birçoğunun kayıp olduğu bildirilirken, Özgür Özel'in makam aracını iade etmediği ileri sürülürken sosyal medya hesapları da tartışmalı.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:26 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 06:27
SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

Son dakika haberi: Özgür Özel'in yolsuzluk şüphelisi ekibiyle kurduğu Yeni Parti'nin adı daha ilk günden şaibelerle anılmaya başladı. Özgür Özel ve ekibi, ilk olarak CHP'den istifalarına saatler kala CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşalttı.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

Grup faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla CHP'li milletvekillerinin maaşlarından düzenli olarak kesilen aidatlarla oluşturulan bütçe, Özel'e yakın grup tarafından Yeni Parti'nin kurulmasına az bir süre kala kendi vekilleri arasında paylaştırıldı.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

Böylece CHP'ye ait yaklaşık 7 milyon liralık kaynak gasp edilerek Yeni Parti'ye transfer edildi. Genel Merkez tarafından görevden alınan il-ilçe başkanları da Özel'in 'örtülü müsaadesiyle' kendi bölgelerinde yağmaya girişti.

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SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

CHP'nin birçok il-ilçe başkanlığı talan edildi. Binalarda yer alan bilgisayar ve koltuk takımı gibi birçok demirbaşın hala kayıp olduğu öğrenildi. Kayıp malzemelerin Yeni Parti'nin yeni il-ilçe binalarına taşınacağı iddia ediliyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

X HESABINI ÇALDILAR

Yeni Parti'nin resmi sosyal medya hesabı da CHP'den çalındı.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

Özel ve ekibi, CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek ismini "Yeni Parti" olarak değiştirdi. 155 bin takipçiye sahipken teslim alınan söz konusu sayfa, YENİ Parti'nin resmi X hesabı olarak tanıtıldı.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

ARACI TESLİM ETMİYOR

Öte yandan Özel, CHP'ye ait olan makam aracını da hukuksuz şekilde kullanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

Özel'in son olarak önceki gün Yeni Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni genel merkez binasını incelemek için CHP'nin aracını kullanarak bölgeye gittiği görülmüştü.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

Özel ve beraberindeki milletvekillerinin CHP'ye ait bilgisayar ve telefon gibi bazı kurumsal cihazları da hala iade etmediği öne sürülüyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

Yeni Parti'nin kurucuları arasındaki Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın isimleri yolsuzluk, rüşvet davalarında gündeme gelmişti.

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ