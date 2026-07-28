SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP’den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski

CHP'nin birçok il-ilçe başkanlığı talan edildi. Binalarda yer alan bilgisayar ve koltuk takımı gibi birçok demirbaşın hala kayıp olduğu öğrenildi. Kayıp malzemelerin Yeni Parti'nin yeni il-ilçe binalarına taşınacağı iddia ediliyor.