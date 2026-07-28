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SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP'den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski
SON DAKİKA | Yeni Parti’nin temelini ‘hırsızlıkla’ attılar! CHP'den ayrılan ekibe şok suçlama: Parti yeni, usul eski
Son dakika haberi: İlk haftanın 'talan' bilançosu Özgür Özel'in yolsuzluk şüphelisi ekibiyle kurduğu Yeni Parti'nin ilk haftasına şaibeler damga vurdu. CHP'nin il-ilçe başkanlıklarında eşyaların birçoğunun kayıp olduğu bildirilirken, Özgür Özel'in makam aracını iade etmediği ileri sürülürken sosyal medya hesapları da tartışmalı.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 06:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 06:27