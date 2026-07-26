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SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu
SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu
Son dakika haberi: Kurucular Kurulu'nda adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan birçok siyasi bulunan Yeni Parti, diğer yandan isminin aksine Meclis'te olan 'eski' vekilleriyle de dikkat çekiyor. 'Değişim' iddiasıyla yola çıkan partiyi kuran isimlerin kimi 4 dönemdir kimi 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 06:30