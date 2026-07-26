SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu

Parti kaynakları, söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.