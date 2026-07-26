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SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu

Son dakika haberi: Kurucular Kurulu'nda adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan birçok siyasi bulunan Yeni Parti, diğer yandan isminin aksine Meclis'te olan 'eski' vekilleriyle de dikkat çekiyor. 'Değişim' iddiasıyla yola çıkan partiyi kuran isimlerin kimi 4 dönemdir kimi 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.07.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 06:30
SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu

Son dakika haberi: CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Ben arkadaşlarımı satmam" diyerek eleştiren Özel, Yeni Parti'yi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, eski YDK Başkanı Turan Taşkın Özer ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı Parti Meclisi'ne (PM) sokmadı.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu

Parti kaynakları, söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu

Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da PM'ye alınmadı.

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SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu

İddianamede, Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve "İmamoğlu'nun kasası" olarak bilinen Milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu

'DEĞİŞİM' DEDİ KOLTUKÇULARI DOLDURDU

Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan Bülent Tezcan ile Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal ise 4 dönemdir görevlerine devam ediyor.

SON DAKİKA | Yeni Parti’nin ‘vitrin’ oyunu! Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu

'Değişim' iddiasıyla yola çıkan Özel'in, yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir vekil olan isimlerle 'yeni siyaset' vaadinde bulunması da bir başka tepki çeken nokta oldu.

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #MECLİS