Trend Galeri Trend Gündem Son dakika | Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Son dakika | Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için Bakanlar Kurulu'nu toplayacak. Toplantının gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin sunum da yer alacak. Kabine toplantısı ekonomi, dış politika ve koronavirüs pandemisindeki son gelişmelerin de konuşulacağı geniş bir değerlendirmeye ev sahipliği yapacak. Kabine kararlarının Başkan Erdoğan tarafından toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 10:45
Son dakika | Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına liderlik edecek. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulacağı kabine toplantısı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ile memur ve emekli maaşlarındaki zamların belirlenmesi açısından da önem arz ederken gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı son dakika açıklamalarında olacak.

Son dakika | Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA 2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI

2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak.

Son dakika | Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

SON DAKİKA | KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

Son dakika | Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Son dakika | Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞMEK ÜZERE

Öte yandan yarın gözler bir yandan enflasyon rakamlarında olacak. Memur ve emekli maaşlarında 2022 zammının belirlenmek üzere olduğu son günlerde TÜİK'ten gelecek verilerle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalar büyük önem taşıyor.

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