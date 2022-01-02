Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına liderlik edecek. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulacağı kabine toplantısı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ile memur ve emekli maaşlarındaki zamların belirlenmesi açısından da önem arz ederken gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı son dakika açıklamalarında olacak.