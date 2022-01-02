Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına liderlik edecek. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulacağı kabine toplantısı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ile memur ve emekli maaşlarındaki zamların belirlenmesi açısından da önem arz ederken gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı son dakika açıklamalarında olacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA 2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI
2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak.
SON DAKİKA | KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞMEK ÜZERE
Öte yandan yarın gözler bir yandan enflasyon rakamlarında olacak. Memur ve emekli maaşlarında 2022 zammının belirlenmek üzere olduğu son günlerde TÜİK'ten gelecek verilerle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalar büyük önem taşıyor.