SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde
Son dakika haberi: İzmir Buca'da belediye işçileri maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaparken şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket adasına tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın kriz yaratan hareketi henüz hafızalardan silinmezken, benzer bir olay Karşıyaka'da yaşandı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi çöp toplama ihalesine çıkmakta gecikince ilçede çöp dağları oluştu.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 07:03