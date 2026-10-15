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SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

Son dakika haberi: İzmir Buca'da belediye işçileri maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaparken şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket adasına tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın kriz yaratan hareketi henüz hafızalardan silinmezken, benzer bir olay Karşıyaka'da yaşandı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi çöp toplama ihalesine çıkmakta gecikince ilçede çöp dağları oluştu.

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Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 15.10.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 07:03
SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

CHP'li Karşıyaka Belediyesi çöp toplama ihalesine çıkmakta gecikince ilçenin sokaklarında çöp dağları oluştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ise görev yaptığı ilçede sokaklar çöp yığınlarıyla doluyken, 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a tatile gitti.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

İzmir'in en büyük ilk 3 ilçesinden olan Karşıyaka Belediyesi'nde yeraltındaki çöp konteynerlerinde biriken çöpleri toplamak için kullandığı Çaça (çok amaçlı çevre temizlik aracı) adı verilen çöp kamyonlarının hizmet alım ihale süresi 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle sona erdi.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

Çöp toplama işinde aksama yaşanmaması için kamu ihale kanununun 21 B maddesi üzerinden davet usulü ihaleye çıkıldı. Fakat ihaleye hiçbir firma teklif vermeyince 'çaça' adı verilen araçlar kiralanamadı. Bir firma tarafından belediyeye bağışlanan iki adet çöp toplama aracının da teslim süresi gecikince olanlar oldu.

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SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

Kentin cadde ve sokaklarında yeraltına yerleştirilen çöp kumbaraları boşaltılamadı. Kumbaraların dolu olduğunu gören vatandaşlar çöplerini kaldırımlara, dolan yeraltı kumbaralarının yanına bırakmaya başladı.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

HASAN ÜNAL: "KARŞIYAKA ÇÖP YIĞINLARIYLA BOĞUŞURKEN BELEDİYE BAŞKANI YURT DIŞINDA!"

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, ilçede yaşanan çöp sorununa ilişkin şunları söyledi: "Karşıyaka'da vatandaşlarımız günlerdir çöp yığınlarıyla iç içe yaşarken, Belediye Başkanı'nın yurt dışına çıktığı ve Gürcistan'a gittiği yönünde bilgiler edindim.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

Umarım Gürcistan'da göreceği temiz sokaklar kendisine ilham olur; dönüşünde aynı temizliği Karşıyaka sokaklarında da görmek isteriz. Göreve geldiği günden bu yana tekrar tekrar yaşanan çöp sorunu, artık geçici aksaklık açıklamalarıyla geçiştirilemez. Sokakları temiz tutmak belediyenin en temel görevidir. Karşıyakalılar, vergisini ödediği hizmeti alabilmek için neden sürekli şikâyet etmek zorunda bırakılıyor?" dedi.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

TABLONUN SORUMLULUĞU EMEKÇİLERE YÜKLENEMEZ

Ünal, "Sayın Başkan, Karşıyaka'nın ihtiyacı mazeret değil, düzenli ve kesintisiz temizlik hizmetidir. Vatandaşlarımız kapısını açtığında çöp yığınlarıyla karşılaşırken, sizin önceliğiniz bu sorunu çözmek olmalıdır. Bu tablonun sorumluluğu, zor şartlarda çalışan emekçilere yüklenemez.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

Hizmeti planlamak, çalışanların emeğinin karşılığını ödemek ve gerekli imkânları sağlamak belediye yönetiminin görevidir. Karşıyaka'nın itibarı söylemlerle korunmaz; temiz sokaklarla, işleyen hizmetlerle ve sorumluluk alan bir yönetimle korunur. Karşıyakalılar artık açıklama değil, temiz bir kent istiyor!" dedi.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

ÇÖP KRİZİ İSTİFALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Karşıyaka'da CHP'li meclis üyeleri Sedredil Coşkuner, Dilek Bilgin, Feyyaz Sungur ve Cemil Yün dün partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

Meclis üyelerinin istifalara gerekçe olarak da ilçede çöp krizi yaşanırken belediye başkanı Yıldız Ünsal'ın yurtdışına geziye gitmesini gösterdiği öğrenildi. Son istifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 15'e düştü.

SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde
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