SON DAKKA | İzmir’de ikinci Buca vakası! Karşıyaka’yı çöp bastı, başkan tatilde

Çöp toplama işinde aksama yaşanmaması için kamu ihale kanununun 21 B maddesi üzerinden davet usulü ihaleye çıkıldı. Fakat ihaleye hiçbir firma teklif vermeyince 'çaça' adı verilen araçlar kiralanamadı. Bir firma tarafından belediyeye bağışlanan iki adet çöp toplama aracının da teslim süresi gecikince olanlar oldu.



