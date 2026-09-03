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Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

Dijital platformlardaki algoritma oyunu yerli ve milli medya açısından tehdit boyutuna ulaştı. Sosyal ağlardaki algoritma ve birey davranışlarını yönlendirmeye yönelik uygulamalar kamu düzenini bozmaya devam ediyor. Dünya bu küresel sorunun farkına vardı ve bazı ülkeler bunun için kritik adımlar atmaya başladı. Peki ülkemizi de tehdit eden bu dijital sömürü için neler yapılmalı ve nasıl adımlar atılmalı. SABAH Yazarı Okan Müderrisoğlu köşesinden bu soruna ve kanayan yaraya parmak bastı. Dijital telif Yasası'nın zorunluğuna dikkat çeken Müderrisoğlu; "Sosyal medya ve arama motorları, paylaştığı o içeriğin sahibi kuruma otomatik bir telif ücreti ödemeli." dedi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 06:31
Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

İstenen, aslında mutlak gereklilik olan hukuki çerçeve çok net: "Dijital Telif Hakları ve Çevrimiçi Haber İçerikleri Hakkında Kanun!"
Bugün, sosyal medya şirketleri sunduğu fırsatlar kadar riskler de barındırıyor.

Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

1- Mesele önce, sosyal ağlar üzerinden yayılan dezenformasyon, algoritmalarla bireylerin davranışlarını yönlendirme, kitlesel illegal örgütlenme, kamu düzenine tehdit boyutunda başladı.

Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

2- Sonra... Yerli ve milli medyanın varlığına karşı alarm zillerini çaldıracak hal aldı. Neden? Çünkü ağına düştüğünüz bu küresel sosyal medya kartelleri, gelirlerinin büyük bir kısmını "hedeflemeli reklam modelinden" kazanıyorlar. Kullanıcılardan ücret almayan bu platformlar, onların kişisel verisini, ilgisini, tercihlerini paraya dönüştürüyorlar! Yaşınız, cinsiyetiniz, konumunuz, beğendiğiniz gönderiler ve arama geçmişiniz gibi verileri topluyor, bir tür "veri madenciliği" yapıyorlar. Bu veriler sayesinde reklamverenlere nokta atışı müşteri potansiyeli sunuyorlar. Örneğin"İstanbul'da yaşayan, kahve seven ve 18-25 yaş arası olan üniversite öğrencilerine bu reklamı göster" şeklinde hedefleme imkanı sağlıyorlar. Nitekim Meta, cirosunun ezici çoğunluğunu Facebook ve Instagram'daki hedef odaklı reklamlardan kazanıyor. Bu yolla sadece 2025 yılında 200 milyar dolar barajını aşarak rekor kazanç elde ettiği biliniyor.
Haliyle... Global dijital ağlar bakımından ticari başarı gibi gözüken bu faaliyetler, "yerli reklam verenler ve reklam mecrası sunan milli medyanın sömürülmesine dönüşüyor!"

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Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

3- Ve yeni problematik... Sosyal medya şirketleri, anonimleştirdikleri trend verilerini pazar araştırma şirketlerine, yapay zeka geliştiricilerine veya finans kuruluşlarına satarak, "elin taşıyla elin kuşunu vuruyor!" Geliştirilen yapay zeka modelleri, Türk medyasının arşivlerini ve anlık haberlerini tarayarak sistemlerini eğitip, kullanıcılarıyla bilgi olarak paylaşıyor. Bu durum, haber sitelerinin trafiğini sıfırlama noktasına getiriyor.

Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

Evet, işin içinde Amerikan sistemi, Başkan Trump'a yakın, hatta seçim kampanyasını destekleyen aktörler var. Ama ne kadar ihtiyat payı bırakılırsa bırakılsın, Türkiye'nin artan küresel etki gücü, genç nüfusu ve büyüyen dijital pazarı koz olarak ileri sürüldüğünde bu şirketlerle bir noktaya gelmek mümkün olabilir. Buna bir de kalıcı yasal altyapı kazandırıldı mı hem risk yönetimi kolaylaşır hem de milli medya nefes alır.
Şu an acil önlem bekleyen uygulamada,

Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

Küresel arama motorları ve sosyal medya ağları, Türk gazetecilerinin ve televizyonlarının özel haberlerini, videolarını içerik üreticisi medya kuruluşuna bedel ödemeksizin gösterebiliyor.
Kullanıcılar, haber sitelerine tıklamadan platformda kaldığı için, teknoloji devleri bu içerikler üzerinden devasa reklam geliri elde ederken yerli medyanın kaynaklarını kurutuyor.

Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

Peki nasıl bir önlem alınmalı!
Sosyal medya ve arama motorları, bir haberin başlığını, özetini veya görselini platformunda paylaştığı anda, o içeriğin sahibi kuruma otomatik bir telif ücreti ödemeli.
Platformlara, telif hakkı içeren haber, video veya müziklerin izinsiz yayılmasını önleyecek "Otomatik İçerik Tanıma Sistemi" kurma zorunluluğu getirilmeli.
İhlal barındıran içerikler bildirim beklenmeksizin ilgili sosyal medya şirketi tarafından derhal kaldırılmalı.

Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi

Bu vesileyle belirtmek isterim ki...
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın çalışmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir dizi toplantı gerçekleştiğini duymaktan mutlu oldum. Sıra, mutfak çalışmasının, paydaş çalıştayı ile somutlaştırılıp, TBMM'de öncelik ve ivedi gündeme dönüşmesinde.

#SOSYAL MEDYA