Sosyal ağlardaki 3 aşamalı dijital sömürü! Algoritma oyunu büyük bir tehdit haline geldi
Dijital platformlardaki algoritma oyunu yerli ve milli medya açısından tehdit boyutuna ulaştı. Sosyal ağlardaki algoritma ve birey davranışlarını yönlendirmeye yönelik uygulamalar kamu düzenini bozmaya devam ediyor. Dünya bu küresel sorunun farkına vardı ve bazı ülkeler bunun için kritik adımlar atmaya başladı. Peki ülkemizi de tehdit eden bu dijital sömürü için neler yapılmalı ve nasıl adımlar atılmalı. SABAH Yazarı Okan Müderrisoğlu köşesinden bu soruna ve kanayan yaraya parmak bastı. Dijital telif Yasası'nın zorunluğuna dikkat çeken Müderrisoğlu; "Sosyal medya ve arama motorları, paylaştığı o içeriğin sahibi kuruma otomatik bir telif ücreti ödemeli." dedi.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 06:31