Toplumsal muhalefetin istismarı ve istismarcıları! Sadece Haluk Levent yetmez tüm sorumlular hesap vermeli

Türkiye'de toplumsal muhalefet, kendi siyasi aktörleri, gazetecileri, akademisyenleri, sanatçıları ve nihayetinde kendi kamuoyu oluşturucuları tarafından istismar ediliyor.

Bunu her yeni skandalda bir kez daha görüyoruz. En son Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında bu duruma şahit olduk.

İhtiyaç sahiplerinin kullanımı için seferber edilen yardımlar, derneğin banka haspalarına bile geçmeden "başka amaçlar" için kullanılmış. Patlak veren skandalın boyutu ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Yargının konusu olan iş ve işlemlere ve iddialara bakıldığında skandalın büyüklüğünü tarif edecek bir kelime yok.



