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Toplumsal muhalefetin istismarı ve istismarcıları! Sadece Haluk Levent yetmez tüm sorumlular hesap vermeli
Toplumsal muhalefetin istismarı ve istismarcıları! Sadece Haluk Levent yetmez tüm sorumlular hesap vermeli
6 Şubat depreminde Türkiye asrın felaketini yaşamış ve devlet tüm kurumları ile birlikte hızlıca yaraları sarmaya başlamış ve tüm yurtta seferberlik ilan etmişti. Devlete ve millete düşman olan kesim ise devletin yetersiz kaldığı algısını yaratabilmek için AHBAP Derneği üzerinden devlete saldırmaya ve Haluk Levent'i parlatmaya çalışmıştı. Yardım paraları ile kumar oynadığı ortaya çıktıktan sonra malum kesim aynı hızla Haluk levent'i satarak kendini aklamaya çalıştı SABAH Gazetesi yazarı Nebi Miş bugünkü köşesinden Haluk Levent kadar malum kesimin de suçlu olduğunu ve onlardan da hesap sorulması gerektiğini yazdı. İşte Nebi Miş'in o yazısı...
Giriş Tarihi: 20.07.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:40