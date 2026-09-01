Tüm dünyanın gözü Türkiye ve Başkan Erdoğan’da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızıstan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Başkan Erdoğan burada bir dizi görüşmelere katılacak. Ukrayna-Rusya savaşı sürerken tüm dünya Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde barışının umudu olan Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı ikili görüşmeye kilitlenmiş durumda. Zirveyi yakından takip eden SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili olarak; "Bu zirvenin en ilginç ülkesi, NATO'nun en etkili askeri gücüne sahip aynı zamanda Pakistan ve Suudi Arabistan'la Mekke İttifakı oluşturan Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:24