Tüm dünyanın gözü Türkiye ve Başkan Erdoğan’da

SİYASET, TİCARET VE FETÖ ETKİSİ



Herhalde savaş tamtamlarının çalındığı bu konjonktürde yapılacak bu zirvenin en ilginç ülkesi, NATO'nun en etkili askeri gücüne sahip aynı zamanda Pakistan ve Suudi Arabistan'la Mekke İttifakı oluşturan Türkiye olacak.

En çok merak edilen de Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacakları ikili görüşme… AB ülkelerinin hem kışkırtıp hem de diken üstünde durduğu, Rusya'nın da savaşı Avrupa'ya yayma iddialarının dillendirildiği bir dönemde bu görüşme bölgeye rahat bir "nefes" olabilir.

