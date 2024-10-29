Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık yolculuğu: SABAH tarihe damga vuran olayları tek tek derledi

HUKUKİ VE SOSYAL YENİLİKLER (1926-1930)
1926: İsviçre Medeni Kanunu ve İtalya Ceza Kanunu kabul edilerek kadın hakları genişletildi.
1927: İstiklal Mahkemeleri kapatıldı, Türkiye'nin ilk nüfus sayımı yapıldı ve ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu görevine başladı.
1928: "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini İslam'dır" ifadesi anayasadan çıkarıldı. Osmanlı alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edildi.
1929: Türkiye'de ilk defa uluslararası radyo yayını yapıldı.
1930: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu.
'MODERNLEŞME' ADIMLARI (1931-1935)
1931: Ölçü Kanunu kabul edilerek metrik sisteme geçildi.
1932: Dr. Müfide Kazım, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın doktoru olarak görev yaptı.
1933: Atatürk, onuncu yıl konuşmasını yaptı.
1934: Soyadı Kanunu kabul edildi. Ayasofya müzeye dönüştürüldü, kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanındı.
1935: Türk Kuşu Uçuş Okulu açıldı.