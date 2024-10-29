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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık yolculuğu: SABAH tarihe damga vuran olayları tek tek derledi

SABAH, Cumhuriyet'in 101 yıllık serüveninde tarihe damga vuran 101 olayı derledi. Türkiye'nin sosyal, siyasi ve ekonomik yapısında iz bırakan bu unutulmaz anlar, milli hafızada derin izler taşıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar geçen 101 yıllık süreçte, ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal tarihinde iz bırakan pek çok önemli olay yaşandı. Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar milletimizin belleğinde yer edinen dönüm noktalarını SABAH sizler için bir araya getirdi.

Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 29.10.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 08:55
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık yolculuğu: SABAH tarihe damga vuran olayları tek tek derledi

SABAH, Cumhuriyet'in 101 yıllık serüveninde tarihe damga vuran 101 olayı derledi. Türkiye'nin sosyal, siyasi ve ekonomik yapısında iz bırakan bu unutulmaz anlar, milli hafızada derin izler taşıyor.

İŞTE TARİHE DAMGA VURAN 101 OLAY:

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık yolculuğu: SABAH tarihe damga vuran olayları tek tek derledi

CUMHURİYETİN KURULUŞ YILLARI (1923-1925)

1923: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dan Ankara'ya taşındı.

1924: Osmanlı hilafeti kaldırıldı. Türkiye İş Bankası kuruldu ve Türkiye'nin ikinci siyasi partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası açıldı.

1925: Şeyh Said İsyanı ortaya çıktı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Şapka Kanunu yayımlandı; hicri takvim kaldırılarak miladi takvime geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık yolculuğu: SABAH tarihe damga vuran olayları tek tek derledi

HUKUKİ VE SOSYAL YENİLİKLER (1926-1930)

1926: İsviçre Medeni Kanunu ve İtalya Ceza Kanunu kabul edilerek kadın hakları genişletildi.

1927: İstiklal Mahkemeleri kapatıldı, Türkiye'nin ilk nüfus sayımı yapıldı ve ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu görevine başladı.

1928: "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini İslam'dır" ifadesi anayasadan çıkarıldı. Osmanlı alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edildi.

1929: Türkiye'de ilk defa uluslararası radyo yayını yapıldı.

1930: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu.

'MODERNLEŞME' ADIMLARI (1931-1935)

1931: Ölçü Kanunu kabul edilerek metrik sisteme geçildi.

1932: Dr. Müfide Kazım, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın doktoru olarak görev yaptı.

1933: Atatürk, onuncu yıl konuşmasını yaptı.

1934: Soyadı Kanunu kabul edildi. Ayasofya müzeye dönüştürüldü, kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

1935: Türk Kuşu Uçuş Okulu açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık yolculuğu: SABAH tarihe damga vuran olayları tek tek derledi

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE İÇ POLİTİK GELİŞMELER (1936-1939)

1936: Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzaladı.
1937: Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık yolculuğu: SABAH tarihe damga vuran olayları tek tek derledi

1938: Atatürk hayata veda etti. İsmet İnönü Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı oldu.
1939: Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı.

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