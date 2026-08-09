Türkiye Yüzyılı’na kardeşlik mührü! Başarıyı taçlandırma vakti geldi

Ayrıca bu süreç, Kürt vatandaşlarımızı herhangi bir örgütün gölgesinde değerlendirme yanlışından kurtulmanın da fırsatıdır.

Kürtler bu ülkenin misafiri değil, bu devletin, bu toprağın ve bu bayrağın asli sahiplerindendir.

Türk ile Kürt arasındaki bağ, örgütlerin kurduğu geçici ittifaklardan değil; tarihten, imandan, komşuluktan, akrabalıktan ve ortak kaderden doğmuştur.

Bu nedenle yeni dönem, yalnızca silahların sustuğu değil; siyasetin terörden, vatandaşlığın etnik vesayetten ve kardeşliğin örgüt baskısından kurtulduğu yeni bir dönem olmalı.

Burada iktidara da muhalefete de büyük sorumluluk düşüyor.



