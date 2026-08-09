Türkiye Yüzyılı'na kardeşlik mührü! Başarıyı taçlandırma vakti geldi
Tarihi bir dönemin eşiği geçilirken Terörsüz Türkiye'nin son adımları da atılıyor. Türkiye emperyalistlerin 50 yıllık terör prangasından kurtuluyor. Terör bir daha geri dönmemek üzere karanlığa gömülecek ve Türkiye'nin yolu açılacak. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde 10 Ağustos pazartesi günü TBMM'de oylanacak olan Terörsüz Türkiye 'Çerçeve Yasası'na yer verdi. Övür yazısında; "Türk'üyle Kürt'üyle, sağcısıyla solcusuyla, iktidarıyla muhalefetiyle birlikte geçebilirsek yalnızca terörü bitirmiş olmayacağız. Emperyalizmin bu topraklar üzerinde yüz yıldır kullandığı en kanlı silahı da elinden almış olacağız." dedi.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 06:52