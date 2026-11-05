Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE RÜZGAR ENERJİSİNE İLAÇ OLACAK



Beylikova'dan çıkarılıp yerli imkanlarla üretilecek olan bu mıknatıslar, doğrudan elektrikli araç (EV) motorlarında ve rüzgar enerjisi teknolojilerinde kullanılacak.

Türkiye'nin hesaplarına göre tamamıyla elektrikli araçlara geçildiğinde 35 bin ton mıknatısa ihtiyaç duyulacak. Rüzgar enerjisinde ilave yapılacak 50 bin megavat için de 35 bin ton daha ilave ihtiyaç olacak.