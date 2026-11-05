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Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti kapsamında enerji, madencilik ve teknolojide Türkiye açısında önemli yatırımların hayata geçmesinin temelini oluşturan anlaşmalara da imza atıldı. Sinop Nükleer Santrali projesi için de gözler 2027 yılına çevrildi. Türkiye nihai kararını Şubat ayında "ülke menfaatlerini ön planda tutarak verecek.

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ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 05.11.2026 07:59 Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 08:01
Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti kapsamında enerji, madencilik ve teknolojide Türkiye açısında önemli yatırımların hayata geçmesinin temelini oluşturan anlaşmalara da imza atıldı. Anlaşmalar çerçevesinde, Türkiye, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerini işleyerek elektrikli araçlar ve rüzgar türbinleri için hayati önem taşıyan "mıknatıs" (magnet) üretimini Koreli ve Avusturalyalı firmalar ile ortak yapacak.

Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

NÜKLEER ENERJİDE YENİ HEDEF: ŞUBAT 2027

Anlaşmaların en stratejik ayaklarından birini Sinop Nükleer Santrali'nin finansmanı oluşturdu. Türkiye'nin, santral için görüştüğü ülkeler arasında Güney Kore ve Kanada yer alıyor. Geçen haftalarda Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı ile de bu konu masaya yatırılmıştı. Ayrıca, Rusya, ABD ve Çin de projeye ilgi gösteriyor.

Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

Yürütülen teknik ve ekonomik ön fizibilite çalışmalarının ardından, elektrik üretim maliyetleri ve finansman modelleri değerlendirilerek Şubat 2027 itibarıyla nihai karar noktasına gelinmesi planlanıyor. Nihai karar, tüm teklifler masaya yatırılıp Türkiye'nin çıkarlarına en uygun finansman modeli tercih edilerek verilecek.

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Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

4 KRİTİK İMZA

Ziyaret sırasında Türkiye ile Güney Kore arasında iş birliğini en üst seviyeye taşıyan 4 önemli mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmalar şöyle:

-Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanında İşbirliği: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında imzalandı.

Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

-Doğal Kaynaklar ve Madencilik: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasında madenlerin işlenmesine yönelik ortaklığı kapsıyor.
-Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasında imzalandı.
-Nükleer Güç Projesi Finansmanı: Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kore İhracat-İthalat Bankası arasında finansal ortaklık zemini kuruldu.

Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

KORE İLE SÜREÇ

Bu arada, Kasım 2025'te Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un Ankara ziyaretinde TÜNAŞ ile KEPCO arasında ilk iş birliği mutabakatı imzalanmıştı. Son anlatma ile bu durum bir adım ileri taşınmış oldu. Projede Güney Kore'nin APR-1400 reaktör teknolojisi en güçlü adaylar arasında bulunuyor.

Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA'DA ÖNEMLİ ADIM

Türkiye, Eskişehir Beylikova'da bulunan dünyanın en zengin nadir element rezervlerini katma değerli ürünlere dönüştürmek için Güney Kore ile ortak hareket edecek. İmza altına alınan madencilik anlaşmasıyla, bu stratejik elementlerin Türkiye'de işlenmesi sürecine Güney Kore teknolojisi de dahil olacak.

Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

ÜÇLÜ DEV ORTAKLIK: TÜRKİYE'DE MIKNATIS ÜRETİLECEK

Nadir elementlerin uç ürüne dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda, Eti Maden'in de içinde yer alacağı çok uluslu dev bir proje başlatılıyor. Türkiye, Güney Koreli ve Avustralyalı firmalarla birlikte magnet (mıknatıs) üretimi gerçekleştirecek. Bu stratejik ortaklık sayesinde Türkiye, geleceğin teknolojilerinde dışa bağımlılığını bitirmeyi hedefliyor. Zaman içinde bu alanda yeni küresel ortaklıkların da kurulabileceği belirtiliyor.

Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE RÜZGAR ENERJİSİNE İLAÇ OLACAK

Beylikova'dan çıkarılıp yerli imkanlarla üretilecek olan bu mıknatıslar, doğrudan elektrikli araç (EV) motorlarında ve rüzgar enerjisi teknolojilerinde kullanılacak.
Türkiye'nin hesaplarına göre tamamıyla elektrikli araçlara geçildiğinde 35 bin ton mıknatısa ihtiyaç duyulacak. Rüzgar enerjisinde ilave yapılacak 50 bin megavat için de 35 bin ton daha ilave ihtiyaç olacak.

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