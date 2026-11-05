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Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi
Türkiye’den dev adım! Güney Kore ile 4 kritik anlaşma: Sinop nükleer santrali için gözler o tarihe çevrildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti kapsamında enerji, madencilik ve teknolojide Türkiye açısında önemli yatırımların hayata geçmesinin temelini oluşturan anlaşmalara da imza atıldı. Sinop Nükleer Santrali projesi için de gözler 2027 yılına çevrildi. Türkiye nihai kararını Şubat ayında "ülke menfaatlerini ön planda tutarak verecek.
Giriş Tarihi: 05.11.2026 07:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 08:01