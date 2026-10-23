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Ümit Özlale özür dileyeceği yerde yalandan vazgeçmiyor! Köşeye sıkışınca “Soru sordum” bahanesi
Ümit Özlale özür dileyeceği yerde yalandan vazgeçmiyor! Köşeye sıkışınca “Soru sordum” bahanesi
Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale, yalanlarının ifşa edilmesine rağmen iftira dilinden vazgeçmiyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan özür dileyeceği yerde, pişkinlikte sınır tanımadı. Yargıya taşınan iftiralarını tekrarlayan Özlale, köşeye sıkışınca da "Soru sordum" bahanesine sarıldı.
Giriş Tarihi: 23.10.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 06:41