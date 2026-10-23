Ümit Özlale özür dileyeceği yerde yalandan vazgeçmiyor! Köşeye sıkışınca “Soru sordum” bahanesi

Fon soruşturması kapsamında ortaya attığı tüm iddialar yalan çıkan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale son olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında bir dizi iftiraya sarıldı. Albayrak'ın avukatının bu iddiaları çürüten, konuyu yargıya taşıyacağını belirten açıklamasına karşın Özlale, özür dilemek yerine daha önce yaptığı gibi yine iftiralarına devam edip "Soru sordum" dedi.