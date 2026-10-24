Yolsuzluğunu iftiralarla örtemezsiniz! Berat Albayrak’a karşı başlatılan 5 aşamalı kirli plan

Ayrıca, dikkat çekmek istediğim birkaç nokta daha var...

Devletin üzerinde yükseldiği temel bellidir... Sağlam kurumlar, iyi yetişmiş uzmanlar, risk ve kriz yönetim tecrübesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik... Bu çerçeve milletten aldığı yetki ile devleti yöneten siyasetçi için de güvencedir. Bu açıdan bakıldığında SPK; gelenekleri ve oturmuş kültürü olan, küresel gelişmelere hâkim, piyasa mantığını bilen kurumsal yapıdır. Elbette her kurum, ondan beklenen fonksiyonu yerine getirme beceresi kadar değerlidir.



