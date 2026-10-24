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Yolsuzluğunu iftiralarla örtemezsiniz! Berat Albayrak'a karşı başlatılan 5 aşamalı kirli plan
Yolsuzluğunu iftiralarla örtemezsiniz! Berat Albayrak'a karşı başlatılan 5 aşamalı kirli plan
Yeni Partili Ümit Özlale ve CHP'li Faik Öztrak'ın başını çektiği Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a karşı başlatılan çirkin ve asılsız iftiralarla dolu algı operasyonu başarısız oldu. Peki daha sonra saldırı ve iftiralara FETÖ'cülerinde katıldığı bu zincirleme operasyonun asıl amacı me? SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde konuyla ilgili olarak; "Bu arkada dönen gerçekleri gizleme taktiği ve cambaza bak cambaza oyunudur" dedi.
Giriş Tarihi: 24.10.2026 06:27
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 06:29