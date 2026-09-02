Yunanistan savunmayı İsrail'e teslim etti! Atina'nın ipleri Tel Aviv'in elinde
Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Yunanistan'da panik ve korku havası yarattı. Atina hükümeti yapılan bu anlaşmanın ardından Filistin'de katliamlar yapan katil İsrail hükümeti ile 3 milyar dolarlık savunma anlaşması imzaladı. Türkiye'nin bölgedeki gücü içine sindiremeyen Yunanistan caydırıcılık adı altında ülkesinin savunması İsrail'e teslim etti. Konuyla ilgili köşesinde değerlendirmelerde bulunan SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan; "Türkiye Yunanistan için tehdit değildir. Türkiye kendi savunma sanayisini kurarken, Yunanistan aynı bütçeyi Tel Aviv'e ödeyip bağımlılığını caydırıcılık diye yutturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:39