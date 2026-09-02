Yunanistan savunmayı İsrail’e teslim etti! Atina’nın ipleri Tel Aviv’in elinde

Atina'nın kopardığı yüzde 25'lik yerli üretim payı ve kaynak koda erişim hükümleri bu gerçeği değiştirmiyor. Üstelik bu ani bir karar da değil. 2021'de Elbit, Kalamata'daki uluslararası uçuş eğitim merkezini yaklaşık yirmi yıllığına devraldı; Aralık 2025'te Yunan parlamentosu 36 PULS roketatarın alımını onayladı ve Nisan 2026'da 750 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Aşil Kalkanı bu birikimin zirvesi desek yanlış olmaz.

Bu arada bunu sadece ben söylemiyorum. Yunan basını da anlaşmayı "ulusal tuzak" diye manşete taşıdı, Militaire "özgürlüğümüz artık İsrail'e bağlı" diye yazdı. SYRIZA hükümetten anlaşmanın stratejik özerkliği gerçekten güvenceye alıp almadığını açıklamasını istedi. Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis tek kelimeyle özetledi: "Utanç verici."



