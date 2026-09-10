Trend
Galeri
Trend Magazin
1 yıldır acısı taptaze… Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli o videoyla hüzne boğdu: “Birkaç güne yanındayım”
1 yıldır acısı taptaze… Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli o videoyla hüzne boğdu: “Birkaç güne yanındayım”
17 Mart 2025 tarihinde kansere yenik düşen eşi Tanyeli'yi her fırsatta anmaya devam eden İlker Sünneli son paylaşımıyla bir kez daha sevenlerini hüzne boğdu. Rahmetli eşiyle çekilen bir videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Sünneli yazdığı notla duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 11:30