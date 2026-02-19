Trend
Galeri
Trend Magazin
10 yılı bir paylaşıma sığdırdı... Burcu Kara eşinin evlilik yıl dönümünü bakın nasıl kutladı! "Çok gözyaşı döktük"
10 yılı bir paylaşıma sığdırdı... Burcu Kara eşinin evlilik yıl dönümünü bakın nasıl kutladı! "Çok gözyaşı döktük"
2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen Burcu Kara, 10. evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesabından duygusal ve romantik bir paylaşımla kutladı. "Çok gözyaşı döktük" diyen oyuncu, eşine olan sevgisini içten sözlerle dile getirdi.
Giriş Tarihi: 19.02.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 15:45