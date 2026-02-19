10 yılı bir paylaşıma sığdırdı... Burcu Kara eşinin evlilik yıl dönümünü bakın nasıl kutladı! "Çok gözyaşı döktük"

"ÇOK GÖZYAŞI DÖKTÜK"

Ünlü oyuncu eşiyle birlikte yer aldığı romantik videoyu Instagram hesabında paylaşarak şu notu düştü: "Bugün ilişkimizin on birinci,evliliğimizin onuncu yılı. Hep güzel günler görmedik bu videoda olduğu gibi. Hayat hep toz pembe olmadı. Bunca yılda bir sürü dert, hastalık, kriz, pandemi ve kayıp yaşadık. Çok uykusuz gece geçirdik, çokça göz yaşı döktük. Ama sevmeye ve inanmaya devam ettik. Hayatı hep böyle görmeye, her gün yeniden başlamaya azmettik.Bundan sonra da sözümüzde durmaya niyet ettik. Sizin de bir maşallahınızı. Seni çok seviyorum benim kıymetli, soyadı gibi pırlanta eşim. Nice on yıllara!"