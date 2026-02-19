Trend Galeri Trend Magazin 10 yılı bir paylaşıma sığdırdı... Burcu Kara eşinin evlilik yıl dönümünü bakın nasıl kutladı! "Çok gözyaşı döktük"

2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen Burcu Kara, 10. evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesabından duygusal ve romantik bir paylaşımla kutladı. "Çok gözyaşı döktük" diyen oyuncu, eşine olan sevgisini içten sözlerle dile getirdi.

19.02.2026
Birçok başarılı projede rol alan Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Güzel oyuncunun bu evliliğinden ise 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

Aile hayatının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan Kara, son olarak eşinin 10. evlilik yıl dönümünü kutladı.

"ÇOK GÖZYAŞI DÖKTÜK"

Ünlü oyuncu eşiyle birlikte yer aldığı romantik videoyu Instagram hesabında paylaşarak şu notu düştü: "Bugün ilişkimizin on birinci,evliliğimizin onuncu yılı. Hep güzel günler görmedik bu videoda olduğu gibi. Hayat hep toz pembe olmadı. Bunca yılda bir sürü dert, hastalık, kriz, pandemi ve kayıp yaşadık. Çok uykusuz gece geçirdik, çokça göz yaşı döktük. Ama sevmeye ve inanmaya devam ettik. Hayatı hep böyle görmeye, her gün yeniden başlamaya azmettik.Bundan sonra da sözümüzde durmaya niyet ettik. Sizin de bir maşallahınızı. Seni çok seviyorum benim kıymetli, soyadı gibi pırlanta eşim. Nice on yıllara!"

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

'Küçük Kadınlar', 'Çalıkuşu', 'Evlat Kokusu', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Müstakbel Damat' gibi yapımlarda rol alan Hande Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile sürdürdüğü mutlu evliliğini, 2022 yılında 'Ali' adını verdikleri biricik oğullarıyla taçlandıran ünlü çift, anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşadı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Soysal, son olarak kar keyfinin tadını çıkardıkları mutlu aile pozlarıyla taçlandırdı.

"BİZE HER GÜN OKULLAR TATİL"

Güzel oyuncu, yeni aile pozlarını "Bize her gün okullar tatil" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçiler tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.

Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı.

Selin Genç'in sade ama bir o kadar zarif gelinliği ise sevenlerinden tam not aldı.

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu.