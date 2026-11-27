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10 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Derya Uluğ ve Asil Gök'ü mutlu gününde o isimler yalnız bırakmadı...
10 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Derya Uluğ ve Asil Gök'ü mutlu gününde o isimler yalnız bırakmadı...
10 yıllık birlikteliklerini görkemli bir düğün töreniyle evliliğe taşıyan şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen Asil Gök'ü mutlu günlerinde sanat ve spor camiasından pek çok ünlü isim yalnız bırakmadı. İşte geceye damga vuran isimler!
Giriş Tarihi: 27.11.2026 07:53
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 08:26