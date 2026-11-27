Müzisyen Ersay Üner ise "Derya zaten çok eski arkadaşım. Asil de çok sevdiğim bir kardeşim. Bugün onların en mutlu, en özel günlerinden biri. Sağ olsunlar davet ettiler. İçeride beraber çok keyifli bir akşam geçirdik. Güzel hatıralarımız olacak. Mutluluklar diliyorum" dedi.