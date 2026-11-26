YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

680 bin TL olduğu belirtilen özel tasarım gelinliğe kısa sürede yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Derya Uluğ'un farklı ve iddialı tarzını beğenirken, bir kısmı ise 10 yıllık aşkın finalinde böyle bir model tercih edilmesini eleştirdi.