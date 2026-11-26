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10 yıllık aşkın düğününe o detay damga vurdu! Derya Uluğ'un gelinliği çok konuşuldu, fiyatı dudak uçuklattı...
10 yıllık aşkın düğününe o detay damga vurdu! Derya Uluğ'un gelinliği çok konuşuldu, fiyatı dudak uçuklattı...
10 yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününe ünlü şarkıcının gelinlik tercihi damga vurdu. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen gelinliğin fiyatı da dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 17:05