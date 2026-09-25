11 öğrencinin yaralandığı saldırının arka planı! Kapalı kapıların ardındaki gizli tehlike: Sosyal medya

Eskiden ergenlik çok sert olsa dahi bu döneme göre daha kolay geçen bir süreçti. Çünkü eskiden ergenler odasını kapattığında dış dünyadan uzak kalırdı. Şimdiki dönemde ise öfkeli bir ergen geliyor kapısını kapatıyor ama dış dünyanın en tehlikeli yerleri ile temas eden sosyal medyaya kolaylıkla ulaşabiliyor. Ya da kendisi için rol modeli alabilecek tehlikeli insan figürlerini izleyebiliyor, tıpkı 'You' dizisindeki Joe Goldberg gibi bir karakteri rol model alabiliyor. Şimdiki çocuklar odalarının kapısını kapattıklarında yalnız değiller... Çok daha tehlikeli bir dünyaya açılıyorlar; sosyal medyaya...

