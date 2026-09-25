Trend
Galeri
Trend Magazin
11 öğrencinin yaralandığı saldırının arka planı! Kapalı kapıların ardındaki gizli tehlike: Sosyal medya
11 öğrencinin yaralandığı saldırının arka planı! Kapalı kapıların ardındaki gizli tehlike: Sosyal medya
15 yaşındaki bir çocuğun av tüfeğiyle 11 öğrenciyi yaralaması, yalnızca adli bir vaka değil; toplum olarak yüzleşmemiz gereken derin bir krizin acı bir yansımasıdır. Dijital dünyanın tehlikelerinden dışlanmışlık hissine kadar uzanan ve şiddeti normalleştiren bu karanlık sürecin arka planı, hepimiz için hayati uyarılar barındırıyor. Gençleri bu uçuruma sürükleyen psikolojik faktörleri ve kapalı kapılar ardındaki dijital tehlikeyi Tuba Kalçık, Uzman Psikolog Esra Ezmeci ile tüm hatlarıyla konuştu.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 07:34