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11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu'yla partner oldular! A.B.İ.'nin yıldızı Bergüzar Korel: 'Evime dönmüş gibiyim'
11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu'yla partner oldular! A.B.İ.'nin yıldızı Bergüzar Korel: "Evime dönmüş gibiyim"
Ekranların unutulmaz ikilisi Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu, 11 yıllık aranın ardından A.B.İ. dizisinin setinde buluştu. Yıllar sonra aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu, eski dostuyla yeniden bir araya gelmesi hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 09:50