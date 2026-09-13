11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu'yla partner oldular! A.B.İ.'nin yıldızı Bergüzar Korel: "Evime dönmüş gibiyim"

Güzel oyuncu, A.B.İ. setinde hissettiklerini ve partnerliğini, "Evime dönmüş gibi oldu. Kenan zaten çok yakın arkadaşım, birbirimizi çok iyi tanıyoruz." sözleriyle özetledi. İkilinin bu iddialı dönüşü, dizinin yayınlanacağı gün için şimdiden beklentileri en üst seviyeye çıkardı.