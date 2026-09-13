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11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu'yla partner oldular! A.B.İ.'nin yıldızı Bergüzar Korel: "Evime dönmüş gibiyim"

Ekranların unutulmaz ikilisi Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu, 11 yıllık aranın ardından A.B.İ. dizisinin setinde buluştu. Yıllar sonra aynı projede yer almanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu, eski dostuyla yeniden bir araya gelmesi hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 09:50
11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alan Karadayı dizisinde sergiledikleri güçlü uyumla milyonların gönlünde taht kuran Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Unutulmaz ikilinin ekranlardaki ortaklığı, tam 11 yıllık bir aranın ardından izleyicileri heyecanlandıran dev bir projeyle geri döndü.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

"EVİME DÖNMÜŞ GİBİ OLDU"

Karadayı'nın ardından yolları yeniden kesişen ikili, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan "A.B.İ." dizisinde başrolü paylaşıyor. Projenin duyurulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu dev buluşma diziseverler tarafından merakla karşılanırken, Bergüzar Korel son olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Yıllar sonra efsaneleştiği partneriyle aynı seti paylaşmanın heyecanını yaşayan Bergüzar Korel, Kenan İmirzalıoğlu ile yeniden bir araya gelmesi hakkında konuşarak aralarındaki bağı gözler önüne serdi.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Güzel oyuncu, A.B.İ. setinde hissettiklerini ve partnerliğini, "Evime dönmüş gibi oldu. Kenan zaten çok yakın arkadaşım, birbirimizi çok iyi tanıyoruz." sözleriyle özetledi. İkilinin bu iddialı dönüşü, dizinin yayınlanacağı gün için şimdiden beklentileri en üst seviyeye çıkardı.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Öte yandan ekranlara dönüş yapan Korel, son dönemdeki belirgin değişimi ve fit görünümüyle de adından söz ettiriyor.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Kısa sürede verdiği kilolarla öne çıkan ünlü oyuncunun nasıl zayıfladığı geniş bir kitle tarafından merak konusu olurken, Korel bu fit formunu spora borçlu olduğunu ifade ediyor.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM ALİ POYRAZOĞLU OLDU!

Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündemde.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansıdı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci şu sözlerle paylaşmıştı:

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

"25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum."

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtmişti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not almıştı.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ!

60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti.

Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" dedi.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değindi:

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Aysev, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

6 AYDA 32 KİLO VERDİ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

"SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN"

Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU!

Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. "Aramızda Kalsın"dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Yıllar içindeki değişimiyle fark yaratan oyuncu, artık neredeyse iğne ipliğe dönmüş durumda.

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

İŞTE GAMZE KARADUMAN'IN SON HALİ...

11 yıl sonra yeniden Kenan İmirzalıoğlu’yla partner oldular! A.B.İ.’nin yıldızı Bergüzar Korel: Evime dönmüş gibiyim

Gamze Karaduman'ın verdiği 15 kilo, takipçilerini adeta şoke etti ve zayıflama yöntemini merak konusu yaptı.