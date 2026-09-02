Trend Galeri Trend Magazin 12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye'de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell'Orco Bodrum'a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye'de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell'Orco Bodrum'a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

Giorgio Armani'nin sağ kolu ve beş ana mirasçısından biri olan Leo dell'Orco, Bodrum tatilinde görüntülendi. Dell'Orco'nun Türkbükü açıklarına demirleyen 65 milyon dolar değerindeki ultra lüks motoryatı 'Main', koyun en dikkat çeken teknesi oldu.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 10:36
12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye’de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

Dünyaca ünlü İtalyan moda devinin en yakınındaki isim olarak tanınan ve milyarlarca dolarlık servetin beş ana mirasçısından biri olan Leo dell'Orco, yaz tatili için Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'u seçti.

12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye’de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

İtalyan moda çevrelerinde soyadının anlamı nedeniyle zaman zaman "Delioğlu" esprileriyle de gündeme gelen ünlü yönetici, Türkbükü açıklarında demirleyen süper lüks yatıyla Ege kıyılarında görüntülendi.

12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye’de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

65 MİLYON DOLARLIK YÜZEN SARAY TÜRKBÜKÜ'NDE

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden efsanevi modacının sağ kolu olarak bilinen dell'Orco, beraberindeki arkadaş grubuyla birlikte tatilinin tadını çıkarıyor.

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12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye’de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

Tatilinde, ünlü tasarımcının sağlığında sıkça kullandığı 65 metre uzunluğundaki "Main" isimli süper motoryatı tercih eden İtalyan varis, koyun en dikkat çekici teknelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 65 milyon dolar değerindeki dev yat, koyu ziyaret edenlerin ve deniz tutkunlarının odak noktası haline geldi.

12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye’de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

DEV SERVETİN BEŞ ANA VARİSİNDEN BİRİ

Sadece kullandığı ultra lüks yatla değil, efsanevi moda imparatorluğunun vasiyetindeki kritik konumuyla da öne çıkan dell'Orco, yaklaşık 12 milyar dolarlık servetin yönetiminde söz sahibi isimler arasında bulunuyor.

12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye’de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

Uzun yıllar erkek giyim tasarım ekibinin başında görev alan ve markanın kurucusuna en yakın isim olarak bilinen İtalyan yönetici, Bodrum'da arkadaş grubuyla akşam saatlerinde demir atan yatta vakit geçirdi.

12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye’de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

GİORGİO ARMANİ KİMDİR?

1934 yılında İtalya'nın Piacenza kentinde doğan ünlü tasarımcı, modern giyim anlayışına kazandırdığı keskin çizgiler, çabasız şıklık ve zarif tasarımlarla dünya modasına yön verdi. Kendi adını taşıyan küresel moda imparatorluğunu kurarak tekstilden lüks otelciliğe kadar geniş bir alanda dev bir marka oluşturan İtalyan efsane, 4 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye’de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell’Orco Bodrum’a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

Geride milyarlarca dolarlık bir servet bırakan ünlü modacı, vasiyetinde markanın geleceğini sadık çalışma arkadaşları ve aile üyelerinden oluşan beş ana mirasçıya emanet etti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör