Trend Galeri Trend Magazin 12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye'de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell'Orco Bodrum'a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

12 milyar dolarlık servetin varisi Türkiye'de: Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell'Orco Bodrum'a demir attı! 65 milyon dolarlık yatı göz kamaştırdı...

Giorgio Armani'nin sağ kolu ve beş ana mirasçısından biri olan Leo dell'Orco, Bodrum tatilinde görüntülendi. Dell'Orco'nun Türkbükü açıklarına demirleyen 65 milyon dolar değerindeki ultra lüks motoryatı 'Main', koyun en dikkat çeken teknesi oldu.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 10:36