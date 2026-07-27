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1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!
1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın Amerika'daki vefatının ardından gündeme gelen 1.2 milyar liralık miras iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Acı kaybın üzerinden 8 ay geçerken, sessizliğini koruyan kızı Saba Abacı GÜNAYDIN'a açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:54