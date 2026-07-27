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1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!  

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın Amerika'daki vefatının ardından gündeme gelen 1.2 milyar liralık miras iddiaları uzun süre konuşulmuştu. Acı kaybın üzerinden 8 ay geçerken, sessizliğini koruyan kızı Saba Abacı GÜNAYDIN'a açıklama yaptı.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:54
1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

12 Kasım 2025'te Amerika'da hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatının ardından kızı Saba Abacı'ya 1.2 milyar liralık miras kaldığı iddia edilmişti.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Ünlü sanatçının hayatının kaybetmesinden 8 ay sonra kızı Saba Abacı GÜNAYDIN'a konuştu.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Abacı, "Benim canım annem, o muhteşem ses ve yorumuyla seslendirdiği güzel eserleri, konserleri ve Türk Sanat Müziği'ne vermiş olduğu sevgi ve emeği ile Türkiye'ye bırakılacak en güzel mirası bıraktı. Umarım gelecek nesiller de onun kıymetini bilir" dedi.

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1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Ünlü sanatçı, kızı Saba Abacı ve torununu ziyaret etmek için gittiği Amerika'da rahatsızlanmış ve bir süre sonra orada hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara'da toprağa verilmişti.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

USTA SANATÇININ FİLM GİBİ OLAN HAYAT HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

12 Kasım 1947'de Ankara'da doğan Muazzez Abacı'nın nüfustaki soyadı Altıok'tu. Babası, "Sarı Bomba" lakabıyla tanınan ünlü boksör Oktay Altıok idi; ancak Abacı, babasını henüz bir buçuk yaşındayken kaybetti. O erken kayıp, hayatının ilk büyük acısı oldu. Yatılı olarak okuduğu Ankara Koleji, ona disiplinli bir eğitim ortamı sundu. Fakat asıl tutkunun müzik olduğuna küçük yaşta karar vermişti.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Sanatçı 1967 yılında Ankara Radyosu'nda stajyer olarak göreve başladı. Üç yıl sonra verdiği ilk konser, onun profesyonel yolculuğundaki dönüm noktası oldu. 1972'de söylediği "Silemezler Gönlümden", geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Takip eden yıl çıkan ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde", adını müzik dünyasına sağlam bir şekilde yazdırdı.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

1974'te assolist olarak sahneye çıktığında, artık Türkiye onu konuşuyordu. Sahne duruşu, güçlü sesi ve zarafetiyle bir döneme damga vurdu.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

"Vurgun", "Şakayık" gibi eserlerdeki etkileyici yorumları, onu klasikler arasına taşıdı. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanıyla onurlandırılması ise bu başarıların resmileşmiş haliydi.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Kariyeri kadar özel yaşamı da gündemdeydi. İlk evliliğini 18 yaşında polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı. Bu evlilikten doktor kızı Saba doğdu. 1973'te avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi ancak, evlilik kısa sürdü.En çok konuşulan ilişkisi ise 1980'de nikah masasına oturduğu ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile yaşadığı fırtınalı aşk oldu.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Heybetli'nin 24 adet kırmızı gülden başlayan tutkulu ilgisi, çiftin hem ayrılıp hem yeniden bir araya geldiği çalkantılı bir ilişkiye dönüştü. 1986'da ikinci kez evlenen çift, 1993'te son kez yollarını ayırdı. Abacı, yıllar sonra bile Heybetli'den "iyi yürekli, mert bir adamdı. İlişkimiz ömürlük oldu" diye söz etmişti.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Sanatçı, 30 Ekim'de ABD'de yaşayan kızı Saba'nın yanına gitmişti. Burada geçirdiği kalp krizi sonrası stent takıldı. Ancak, böbreklerinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı.

12 Kasım sabahı, doğduğu gün, hayata gözlerini kapadı.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Sanatçının menajeri Taner Budak, acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Büyük üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78'inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak."

Muazzez Abacı'nın ölümü, Türk Sanat Müziği'nin köklü geçmişinden bir yaprağın daha kopması anlamına geliyor. Sahnelerin assolisti, yorumculuğun doruk isimlerinden biri ve gönüllerde taht kuran bir ses… Ardında bıraktığı eserlerle yaşayacak olsa da, Türk müziği artık onun nefesi olmadan biraz eksik.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Türk Sanat Müziği'nin büyük acısının ardından, sinema ve tiyatro dünyasının unutulmaz isimleri de yeniden hatırlanıyor. Bir dönemin kültür ve sanat mirasını şekillendiren bu değerli ustalar, eserleriyle yaşamaya devam ediyor. İşte o isimlerden biri de Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan İhsan Yüce.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

1929 yılında Elazığ'da dünyaya geldi ve 1991'de aramızdan ayrılana kadar Türk sinemasına sayısız eser bıraktı. Kafkasya Dağıstan göçmeni bir ailenin üçüncü çocuğu olarak doğan Yüce, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüdü. Gençliğinde özel sektörde muhasebecilik yapan usta, 1952 yılında İzmir Halk ve Çocuk Tiyatrosu ile sahneye adım attı.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Kısa ömürlü olsa da Bizim Tiyatro'yu kuran Yüce, 1965-1966 yıllarında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda, 1968'de ise Ankara Drama Tiyatrosu'nda oyunlar sahneledi. "Suç ve Ceza" ile "Sahne Işıkları" gibi oyunlar onun tiyatrodaki başarısını gözler önüne serdi.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Sinemaya ise Altın Yumru filmiyle adım atan İhsan Yüce, Ertem Eğilmez'in yapımlarında rol alarak kariyerini pekiştirdi.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Genellikle baba, muhtar gibi sıcak ve samimi karakterlerle izleyici karşısına çıkan Yüce, filmlerinde toplumsal ve sınıfsal temaları da ustalıkla yansıttı.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

SADECE OYUNCU DEĞİLMİŞ!

Ancak İhsan Yüce, yalnızca bir oyuncu değildi. 'Kibar Feyzo'nun senaryosunu kaleme alarak senarist yönünü de ortaya koyan Yüce, aynı zamanda yönetmen, arkeolog, ressam ve heykeltıraş olarak da yeteneğini gösterdi.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Türk sinemasına 169 film, 59 senaryo ve 10 yönetmenlik çalışması kazandıran usta, pek çok genç yeteneği de sahneye kazandırdı. Kemal Sunal ve Tarık Akan ile yakın dost olan Yüce, Menderes Samancılar ve Aytaç Arman gibi oyuncuların kariyerine de destek verdi.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

İhsan Yüce'nin zarafeti ve yüce gönüllülüğü, yayınlamadığı şiirlerinde de kendini gösteriyordu.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Hayatı boyunca kurduğu samimi dostluklar, 1991'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldığında dostu Can Yücel'in yaşadığı üzüntüyle bir kez daha ortaya çıktı. "İnsan arkadaşını gömer mi yahu!" sözleri, onun insanlığa ve dostluğa verdiği değeri anlatıyordu.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

Bugün geride bıraktığı eserler ve çok yönlü yetenekleriyle Yeşilçam tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan İhsan Yüce, sinemanın gizli dahisi olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

KEMAL SUNAL'IN BİRİCİK ROL ARKADAŞI AYBEN ERMAN!

Televizyon ekranlarında ilk olarak 1958 yapımı 'Ayşe'nin Çilesi' filmiyle izleyici karşısına geçen ünlü oyuncu Ayben Erman daha sonra 'Güngörmüşler', 'Şabanoğlu Şaban', 'Gazino Bülbülü' ve 'Şendul Şaban' gibi pek çok yapımda boy gösterdi.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

1977 yapımı Şabanoğlu Şaban filminde oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve etkileyici bakışlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayben Erman, yıllara meydan okuyan görünüşüyle sevenleri arasında büyük ilgi gördü.

1.2 milyarlık miras bıraktığı iddia edilmişti! Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın kızı 8 ay sonra GÜNAYDIN’a konuştu!

2019 yılında hayatını kaybeden biricik ablası Ayşen Gruda'ya özlemini sık sık dile getiren usta oyuncu, son dönemde yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündeme geldi.