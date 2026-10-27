12 yıl önce çöpten kurtarmıştı! Gizem Karaca köpeğine böyle veda etti... "Artık dinlen"

23 gün kalbini avcumum içinde taşır gibi hassasiyetle uğraştım. Ama dün anladım. Çok garip ve dedim ki Gofi'ye: "Kızım, sen vedalaşmak istiyorsun, ben seni tutuyorum, değil mi..." Şimdi resmen benim hissettiğim o yükü o hissediyordu. 23 gün alışma süreci vermiş bana meğerse. Bir gün veteriner odasında bir seçim yapmak zorunda kalkmaktan çok korkan bana, uzun kehribar gözleriyle baktı. Aramızdaki gizli anlaşmayı bozmak istiyordu. Bakışları artık aynı değildi. "Gofim, sen nasıl istiyorsan öyle olsun güzel kızım. Her şey için teşekkür ederim" dedim. "Direnme, dinlen artık" dedim. Bahçede yağmur yağıyordu, çok korkardı zaten çamurların altından. Atölyeye, yatağına taşıdım; sevdim, okşadım. Yüzümü yalaması için yaklaştım... ama yok. Büyük bir sinyaldi bu zaten. "Seni rahat bırakacağım, uyu güzel kızım, kemik kaynatıp geliyorum" dedim, "Belki o ayağa kaldırır seni." 25 dakika sonra kontrol etmeye geldiğimde, aynı bıraktığım pozisyonda huzurla uykuya dalmıştı... Yıllarca "Kocaman güzel kalbim" diye seve seve kalbini kocaman yapmış benim güzel tüylüm... Şimdi yok. Upuzun yolumuzun çam diplerinin çeşitli yerlerinde bütün gününü geçiren, geçerken pıt diye burnunu çıkaran varlık, "kıcıkırık" diye sevdiğimiz, 10 dakika ağzımı burnumu gözlerime kadar yalayan şefkat dolu çocuk yok artık. Onu çok sevdik. Kemal'in ilk köpeği, kızımın elini yüzünü yalayan ilk köpekti. Yaz, onunla ilk 6 aylıkken yaprak uzatarak iletişim kurmuştu. Diğerlerinden ayırıp ona koşuyordu... Çok büyük bir iz ve sevgi bırakarak gitti artık. Yolumuz iyi ki kesişmiş, iyi ki bizimle yürümüş... Hiçbir veda kolay değil... Benim sürecime tanık oldunuz; çok iyi dilek dileyen, çok dua edeni ve çok soranı vardı, paylaşmak istedim"

Ünlü ismin duygusal vedasına sevenlerinden destek geldi.