12 yıl önce çöpten kurtarmıştı! Gizem Karaca köpeğine böyle veda etti... "Artık dinlen"

12 yıl önce Muğla'da set arasında çöpte bulup sahiplendiği can dostu Gofi'yi kaybeden ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medyada yaptığı duygusal bir vedada bulundu. Köpeğiyle arasında geçen 12 yıllık unutulmaz anılarını anlatan Karaca'nın satırları okuyan herkesi duygulandırdı. 'ARTIK DİNLEN' Karaca yayınladığı yazıya şu satırları düştü: 'Bana sadece üç hafta müsaade etmiş meğer... 12 sene önce Muğla'da, Güzelköy'de setteyim; yağmurdan çekimi durdurmuşuz, çay ocağının çadırında kahve içiyorum. Ama nasıl sağanak... Çöp kutusu devrilmiş, içi kıpır kıpır sesler. 'Ayy abi, bu ne, fare mi var yoksa?' dedim. 'Yok be yavru, bir köpek sabahtan beri karıştırıyor çöpü' dedi, hemen ekledi: 'Annesi ezilmiş, daha geçen kardeşleri de logara düşmüş.' Oh yani, hikayeye bak, dan dan söylenir mi? Neyse, bu; içinden, burnuna kâğıt bardağı sıkışmış, yaklaşık 50 santimetre, 2 bilemedin 3 aylık kadar bir beden olarak, kıçı suratına kadar kıvrıla kıvrıla kuyruk sallayarak çıktı. Ben tabii, 'Ya, bu ne!' Hemen karavana alındı; ısıtıldı, yedirildi, içirildi, oyuncularla bir güzel aramızda mıncımlandı. E paydos, set bitti. Bu yavru, benim montumun içinde noktacık kadar uyuyor. İşte 2014'te başlayan bu kesişme dün akşam bitti. Gofim çok ayrıydı. Beni bilen Gofi'yi bilirdi, bilmiyorsa beni hiç tanımamıştır zaten. Bu yaşıma kadar o kadar çok kedim köpeğim oldu ki, Gofi'yle aramıza bambaşka bir çekim vardı. Vardı ki, çok hastalandığı gece onun gözlerinin içine bakarak, 'Lütfen hemen gitme, müsaade et seni iyileştirmeye çalışayım; sabahında koşarken gece yığılmanı öngöremedim, nasıl çözemedim diye beni bu vicdana sürükleme. Senin için uğraşman lazım Gofi' dedim. Uğraştım. 23 gün izin verdi... 23 gün kalbini avcumum içinde taşır gibi hassasiyetle uğraştım. Ama dün anladım. Çok garip ve dedim ki Gofi'ye: 'Kızım, sen vedalaşmak istiyorsun, ben seni tutuyorum, değil mi...' Şimdi resmen benim hissettiğim o yükü o hissediyordu. 23 gün alışma süreci vermiş bana meğerse. Bir gün veteriner odasında bir seçim yapmak zorunda kalkmaktan çok korkan bana, uzun kehribar gözleriyle baktı. Aramızdaki gizli anlaşmayı bozmak istiyordu. Bakışları artık aynı değildi. 'Gofim, sen nasıl istiyorsan öyle olsun güzel kızım. Her şey için teşekkür ederim' dedim. 'Direnme, dinlen artık' dedim. Bahçede yağmur yağıyordu, çok korkardı zaten çamurların altından. Atölyeye, yatağına taşıdım; sevdim, okşadım. Yüzümü yalaması için yaklaştım... ama yok. Büyük bir sinyaldi bu zaten. 'Seni rahat bırakacağım, uyu güzel kızım, kemik kaynatıp geliyorum' dedim, 'Belki o ayağa kaldırır seni.' 25 dakika sonra kontrol etmeye geldiğimde, aynı bıraktığım pozisyonda huzurla uykuya dalmıştı... Yıllarca 'Kocaman güzel kalbim' diye seve seve kalbini kocaman yapmış benim güzel tüylüm... Şimdi yok. Upuzun yolumuzun çam diplerinin çeşitli yerlerinde bütün gününü geçiren, geçerken pıt diye burnunu çıkaran varlık, 'kıcıkırık' diye sevdiğimiz, 10 dakika ağzımı burnumu gözlerime kadar yalayan şefkat dolu çocuk yok artık. Onu çok sevdik. Kemal'in ilk köpeği, kızımın elini yüzünü yalayan ilk köpekti. Yaz, onunla ilk 6 aylıkken yaprak uzatarak iletişim kurmuştu. Diğerlerinden ayırıp ona koşuyordu... Çok büyük bir iz ve sevgi bırakarak gitti artık. Yolumuz iyi ki kesişmiş, iyi ki bizimle yürümüş... Hiçbir veda kolay değil... Benim sürecime tanık oldunuz; çok iyi dilek dileyen, çok dua edeni ve çok soranı vardı, paylaşmak istedim' Ünlü ismin duygusal vedasına sevenlerinden destek geldi. PERİHAN SAVAŞ DA KEDİSİNİ KAYBETMENİN ACISINI YAŞAMIŞTI Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, uzun yıllardır hayatını paylaştığı en yakın dostunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kendisine yıllardır can yoldaşlığı yapan sadık sırdaşının vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir paylaşımla duyurmuştu. Tam 19 yıldır yanında olan kedisinin gidişiyle büyük bir boşluğa düşen usta isim, duygularını kelimelere dökmekte güçlük çekmişti. Prihan Savaş, kedisine veda ederken paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: 'Canım Mırnav 19 yıl bana arkadaşlık yaptın şimdi melek oldun seni hiç unutmayacağım' Yıllardır yanından bir an olsun ayrılmayan can yoldaşının yokluğuyla sarsılan Perihan Savaş'ın bu içten vedası, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Benzer bir acıyı da Türk müziğinin efsane isimlerinden biri yaşamıştı. Patili dostlarına olan sevgisiyle bilinen ve 70'li yıllara damga vuran Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi vermişti. Kedisini kaybettiğini duyuran usta sanatçı, 'Güle güle güzel oğlum' sözleriyle acısını takipçileriyle paylaşmıştı. Sayın kedisi Pati ile olan videosunu paylaşarak, '10 yıl çocuğum gibiydin. Beraber uyuduk, gezdik, oynadık. Neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra... Baş edemediğimiz o berbat hastalık: fip… Ah Patim. Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum.' notunu düşmüştü. Emel Sayın'ın bu paylaşımından sonra birçok takipçisinden 'başın sağolsun' yorumu almıştı. EMEL SAYIN KİMDİR? Emel Sayın, 1926 yılında Türkiye'ye göç eden bir muhacir ailenin dört kız çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi. Sayın, babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkışla, Sivas'ta 1945 yılının 20 Kasım'ında hayata gözlerini açtı. 79 yaşındaki Emel Sayın, mel Sayın, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı ve bu yolculuk, Arif Sami Toker'den aldığı müzik dersleriyle şekillendi. Toker'in yetiştirdiği en ünlü sanatçılardan biri olarak kabul edilen Sayın, Münir Nurettin Selçuk'un da öğrencileri arasındaydı. Uzun bir süre boyunca, müzik eğitimine devam etti ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Fransız şan hocası Alis Rosenthal'dan dersler aldı. Aynı dönemde, solfej dersleri için Muhittin Sadak'tan da destek aldı. Bu süreçte, Hürriyet Haber Ajansı'nın düzenlediği bir yarışmada seslendirdiği klasik bir eserle 'Ses Kraliçesi' unvanını kazandı.