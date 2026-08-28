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12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar'ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın evliliğinde 12 yıl geride kaldı. Ünlü çiftin evlilik yıl dönümü için yapılan romantik paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın fotoğraflara düştüğü kısa ancak anlamlı not dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 11:40
12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

28 Ağustos 2014'te nikâh masasına oturan çift, 12. evlilik yıl dönümünü özel karelerle kutladı. Neslişah Düzyatan, paylaşımına "XII… 12 yıl, açıklamaya gerek yok" mesajını ekleyerek eşi Engin Altan Düzyatan'a olan sevgisini dile getirdi.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

ROMANTİK PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Neslişah Düzyatan'ın evlilik yıl dönümü paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçiler ve ünlü isimler yorum bölümünü kalp ve nazar boncuğu emojileriyle doldurdu. Çiftin yıllar içindeki mutlu anlarını yansıtan kareler de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, gözlerden uzak sürdürdükleri evlilikleriyle sık sık takdir topluyor.

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12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

İKİ ÇOCUKLARIYLA MUTLU BİR AİLE KURDULAR

Çiftin evliliğinden Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu bulunuyor.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Neslişah Düzyatan'ın 12. yıl paylaşımı ise çiftin yıllara meydan okuyan mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

AFRİKA SAFARİSİ'NDEN PAYLAŞIM YAPTIĞI ANLAR DA ÇOK KONUŞULDU!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Afrika'da gerçekleştirdiği safari tatilinden birbirinden özel kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Doğayla iç içe vakit geçiren Düzyatan, elindeki profesyonel fotoğraf makinesiyle objektif karşısına geçerek adeta doğa fotoğrafçılarını aratmadı.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Safari boyunca Afrika'nın eşsiz manzaralarını yakından gözlemleyen Düzyatan, doğal yaşamın en dikkat çekici anlarını da fotoğrafladı.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Ünlü isim, özgürce dolaşan zürafaları görüntülerken ortaya çıkan etkileyici kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Safari aracıyla bölgenin doğal güzelliklerini keşfe çıkan Düzyatan'ın paylaşımlarında, Afrika'nın büyüleyici atmosferi ve vahşi yaşamdan renkli görüntüler öne çıktı.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Düzyatan'ın doğayla baş başa geçirdiği tatilden yaptığı paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Öte yandan Neslişah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan ile mutlu bir evliliğiyle de adından söz ettiriyor.

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar’ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR