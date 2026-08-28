Trend Galeri Trend Magazin 12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar'ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

12 yıllık aşkı tek cümleyle anlattı! Neslişah Alkoçlar'ın yıl dönümü kutlaması sosyal medyayı salladı

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın evliliğinde 12 yıl geride kaldı. Ünlü çiftin evlilik yıl dönümü için yapılan romantik paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın fotoğraflara düştüğü kısa ancak anlamlı not dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 11:40