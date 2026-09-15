120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: "Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok"

Türk televizyon tarihinin en güçlü ve en renkli figürlerinden biri olan Seda Sayan, hem imza attığı projelerle hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yıllardır "Sabahların Sultanı" unvanıyla milyonları ekrana kilitleyen ünlü isim, magazin dünyasında adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor.