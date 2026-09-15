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120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: "Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok"

Sanatçı Seda Sayan, Sarıyer'deki açık hava sahnesinde ilk kez sahne aldı. 120 kilo taşla işli kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, performansının yanı sıra şıklığıyla da dikkat çekti. Gecenin sürprizi ise 'Yıkamazlar Beni' şarkısında yaşandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 06:40
120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Seda Sayan, şarkıyı birlikte seslendirdiği Tekir'i sahneye davet etti. İkilinin performansı büyük alkış alınca şarkı üst üste iki kez seslendirildi. Konseri Demet Şener, Ebru Destan, Burak Sergen, Eylül Ersöz ve Seyhan Sapmaz gibi magazin dünyasının tanınmış isimleri de en önden izledi.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Sayan gecede "Beni kimseyle karıştırmayın, benim muadilim yok. Türkiye Cumhuriyet'inde muadili olmayan kadın benim" diyerek espri yaptı.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

PEKİ TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KONUŞULAN KADINI SEDA SAYAN'IN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Sahne performansı ve enerjisiyle yıllardır adından söz ettiren Seda Sayan, bu defa öyle bir bilgiyle gündeme geldi ki görenler adeta şaşkına döndü. İçtenliğiyle milyonların kalbini kazanan ünlü ismin hafızalara kazınan adının meğer yalnızca bir sahne adı olduğu ortaya çıktı. Gerçek ismini ilk kez öğrenen sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdi.

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120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Türk televizyon tarihinin en güçlü ve en renkli figürlerinden biri olan Seda Sayan, hem imza attığı projelerle hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yıllardır "Sabahların Sultanı" unvanıyla milyonları ekrana kilitleyen ünlü isim, magazin dünyasında adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Kendinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile yaşadığı evlilikle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu kez magazin dünyasında şaşkınlık yaratan farklı bir detayla adından söz ettirdi.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Herkesin Seda Sayan olarak bildiği ünlü isimle ilgili şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer sanatçının nüfustaki adı Aysel Gülaçar'mış.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Seda Sayan'ın gerçek adının ortaya çıkması magazin gündeminde şaşkınlık yaratırken, sahne adı kullanan ünlülerin yalnızca onunla sınırlı olmadığı da bir kez daha gündeme geldi. Aynı durum, sahneye adım attığı ilk günden itibaren yalnızca sesiyle değil, kullandığı sahne adıyla da hafızalara kazınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses için de geçerli.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Kamuoyunun "İbrahim Tatlıses" adıyla tanıdığı usta sanatçının, gerçekte farklı bir soyadı taşıdığı ortaya çıktı.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Herkesin "İbrahim Tatlıses" olarak bildiği ünlü sanatçının gerçek adı aslında İbrahim Tatlı. Yıllar içinde benimsediği "Tatlıses" soyadı ise doğuştan değil, sonradan kullandığı bir sahne ismi olarak biliniyor.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin ilk yıllarında sahnede daha güçlü ve akılda kalıcı bir kimlik yaratmak için "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak kullanmaya başladı. Zamanla bu isim o kadar benimsendi ki, bugün gerçek soyadını bilenlerin sayısı oldukça sınırlı kaldı.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

PEKİ 'AFRODİT' LAKAPLI BANU ALKAN'IN GERÇEK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?

'Taksi Şoförü' ve 'Ağla Gözlerim' filmleriyle Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden olan Banu Alkan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Sadece oyunculuk performansıyla değil dönemine damga vuran güzelliğiyle de ilgi odağı olan Yeşilçam yıldızı, herkesin gözdesi haline gelmişti.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Uzun sarı saçları ve kendine has duruşuyla adından söz ettiren Alkan, beyaz perdenin de aranan isimlerinden biri olmuştu.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Öyle ki kendisine Yunan mitolojisinde 'güzellik tanrıçası' anlamına gelen 'Afrodit' lakabı bile takılmıştı.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Ancak güzel oyuncunun hakkında ortaya çıkan ve pek bilinmeyen bir bilgi magazin gündemini adeta salladı!

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Meğer 'Banu Alkan' olarak hayatımıza giren usta oyuncunun gerçek adı çok farklıymış...

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Yeşilçam oyuncusunu her ne kadar Banu Alkan olarak tanısak da kendisinin gerçek adı Liz Remka Rebronja'dır!

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

GERÇEK ADI BAMBAŞKA OLAN BİR DİĞER İSİM: MUAZZEZ ERSOY

Nostalji kraliçesi olarak da bilinen Muazzez Ersoy, Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Hem sesi hem de duruşuyla sevenlerinin takdirini toplayan usta sanatçı hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sahnedeki asaletiyle dikkat çeken Ersoy, her şarkısında dinleyicilere adeta duygusal bir yolculuk yaşatıyor. Türk sanat müziğine kattığı değer ve unutulmaz yorumları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, nostaljiye olan tutkusunu her performansında gözler önüne seriyor.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Sahnedeki güçlü varlığının yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Muazzez Ersoy, kariyerinin her döneminde adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. Sanatına duyduğu saygı, seçtiği eserlerdeki titizlik ve yıllar içinde değişmeyen kalitesiyle, Türk müziğinin en özel isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Usta sanatçı, son dönemde gerçek adıyla da merak konusu oldu.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Sahne ismini geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı'dan ve soyadını ise yine Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy'dan alan Muazzez Ersoy, gerçek adı bakın ne çıktı.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Muazzez Ersoy'un gerçek adının Hatice Yıldız Levent olduğunu duyan hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

ASENA'NIN GERÇEK ADI DA ÇOK BAŞKAYMIŞ!

Dans kariyerine genç yaşta başlayan Asena, 2000'li yıllarda oryantal dansı popüler kültürle buluşturan isimlerden biri oldu. Televizyon programları, yarışmalar ve gösterilerle adını geniş kitlelere duyurdu. Sahne tarzı ve özgün koreografileriyle dönemin ikonlarından biri haline geldi.

120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok

Ününü 'İbo Show'la yakalayan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti.