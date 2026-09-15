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120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: 'Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok'
120 kilo taşla sahneye çıktı! Seda Sayan yine ezber bozdu: "Beni kimseyle karıştırmayın! Muadilim yok"
Sanatçı Seda Sayan, Sarıyer'deki açık hava sahnesinde ilk kez sahne aldı. 120 kilo taşla işli kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, performansının yanı sıra şıklığıyla da dikkat çekti. Gecenin sürprizi ise 'Yıkamazlar Beni' şarkısında yaşandı.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 06:40