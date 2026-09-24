Trend Galeri Trend Magazin 130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca'nın 75 kilo verdiren 'açlık hilesi': Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca'nın 75 kilo verdiren 'açlık hilesi': Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Mide ameliyatının ardından beslenme düzenini baştan aşağı değiştiren Işın Karaca, 130 kilodan 55 kiloya düşerek toplamda 75 kilo verdi. Gün içinde tek öğün beslenen ünlü şarkıcı, aniden gelen açlık krizleriyle başa çıkmak için uyguladığı yöntemi açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 13:17
130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...
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Müzik dünyasındaki güçlü sesi, sahne performansları ve kendine özgü yorumuyla uzun yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Işın Karaca, sanat hayatı boyunca fiziksel değişimiyle de adından söz ettirdi.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren zaman zaman kilo problemleri yaşayan ünlü sanatçı, bir dönem 130 kiloya kadar ulaşarak ciddi bir dönüşüm sürecinin eşiğine geldi.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Yaşadığı bu durumun ardından kararlı bir adım atan Karaca, zaman içinde toplamda 75 kilo vererek 55 kiloya geriledi.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

MİDE AMELİYATI SONRASI BAŞLAYAN KÖKLÜ DEĞİŞİM

Geçirdiği mide ameliyatının ardından beslenme alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren Işın Karaca, kilo verme sürecini zamana yayarak kademeli bir zayıflama dönemi geçirdi.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Yaşam tarzını tamamen yenileyen ünlü şarkıcı, geçirdiği bu ameliyatı sadece bir başlangıç olarak gördü ve sonrasındaki süreçte sıkı bir disiplin uyguladı.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Kısa sürede büyük bir değişim kaydeden sanatçı, edindiği yeni rutinler sayesinde elde ettiği formu uzun süre korumayı başardı.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

AÇLIK KRİZİNİ BASTIRAN SIVI DESTEĞİ

Zayıflama sürecinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Işın Karaca, gün içinde tek öğün beslenme modelini benimsediğini dile getirdi.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Günün büyük bölümünü katı gıda almadan geçirdiği bu sistemde iştah kontrolünü sağlamak için kendine has pratik çözümler geliştiren ünlü isim, çok acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını belirtti.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

AYRAN, KEFİR, SU...

Bu yöntemin yeme dürtüsünü büyük ölçüde kestiğini vurgulayan Karaca, açlık hissettiği zamanlarda katı gıdalar yerine ayran, kefir ve su gibi sıvılar tüketmeyi tercih ettiğini ifade etti.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

ZARA

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren sanatçı, değişimiyle ilgi odağı oldu.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlattı:

"Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum."

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

"20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Yaş da ilerledikçe metabolizma 'yorulduk, oturalım' formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim."

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI!

Ata Demirer kendisine yöneltilen, "Nasıl zayıfladın?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, "İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!" dedi.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Ata Demirer, "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" dedi.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

PELİN ÖZTEKİN

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

FERAH ZEYDAN

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca’nın 75 kilo verdiren ’açlık hilesi’: Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.