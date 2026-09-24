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130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca'nın 75 kilo verdiren 'açlık hilesi': Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...
130 kilodan 55 kiloya düşmüştü! Işın Karaca'nın 75 kilo verdiren 'açlık hilesi': Acıktığı an meğer bunu yapıyormuş...
Mide ameliyatının ardından beslenme düzenini baştan aşağı değiştiren Işın Karaca, 130 kilodan 55 kiloya düşerek toplamda 75 kilo verdi. Gün içinde tek öğün beslenen ünlü şarkıcı, aniden gelen açlık krizleriyle başa çıkmak için uyguladığı yöntemi açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 13:17