Trend Galeri Trend Magazin 14 yıllık aşkın sırrını anlattı! Oyuncu Alper Kul’dan yıllar sonra gelen itiraf

14 yıllık aşkın sırrını anlattı! Oyuncu Alper Kul’dan yıllar sonra gelen itiraf

Başarılı oyuncu Alper Kul, 2012 yılında dünyaevine girdiği eşi Aylin Kontente ile evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, eşi Aylin Kontente ile 14 yıllık aşkın sırrını anlattı.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 14:24
14 yıllık aşkın sırrını anlattı! Oyuncu Alper Kul’dan yıllar sonra gelen itiraf

Ünlü oyuncular Aylin Kontente ve Alper Kul, 2012 yılında hayatlarını birleştirdi. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, Arel ve Leo adını verdikleri iki oğulları bulunuyor. Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Alper Kul, eşiyle olan evliliklerine dair samimi ifadeler kullandı.

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Ön planda olmaktan rahatsız olduklarını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın erkek düşünce farklılıklarını herkes kadar biz de yaşıyoruz. Normal bir çift, hayatı deneyimleyen iki farklı insanız. Kendi içimizde tatlı, mutlu bir aile hayatı yaşamaya gayret ediyoruz."

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"AİLE HAYATIMIZI PAYLAŞMAKTAN KEYİF ALMIYORUZ"
"İkimiz de çok fazla ön planda olmaktan rahatsızlık duyan karakterleriz. Özellikle aile hayatımızı paylaşmaktan çok da keyif almıyoruz. Sosyal medyada da miktarı kafi bir iletişimimiz var zaten."

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