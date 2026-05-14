14 yıllık aşkın sırrını anlattı! Oyuncu Alper Kul’dan yıllar sonra gelen itiraf

Ünlü oyuncular Aylin Kontente ve Alper Kul, 2012 yılında hayatlarını birleştirdi. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, Arel ve Leo adını verdikleri iki oğulları bulunuyor. Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Alper Kul, eşiyle olan evliliklerine dair samimi ifadeler kullandı. Ön planda olmaktan rahatsız olduklarını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: 'Kadın erkek düşünce farklılıklarını herkes kadar biz de yaşıyoruz. Normal bir çift, hayatı deneyimleyen iki farklı insanız. Kendi içimizde tatlı, mutlu bir aile hayatı yaşamaya gayret ediyoruz.' 'AİLE HAYATIMIZI PAYLAŞMAKTAN KEYİF ALMIYORUZ' İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler… BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ