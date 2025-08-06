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14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...'Bebek mi geliyor' Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!
14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...'Bebek mi geliyor' Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Sitare Akbaş, 14 yıllık dostu Cengiz Orhunlu ile geçen hafta evlendi. Çiçeği burnunda çift Yenikapıda'ki Jennifer Lopez konserine katıldı. Hamile olduğu iddia edilen Sitare Akbaş, gerçeği açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.08.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 09:56