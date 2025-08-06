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14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...'Bebek mi geliyor' Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Sitare Akbaş, 14 yıllık dostu Cengiz Orhunlu ile geçen hafta evlendi. Çiçeği burnunda çift Yenikapıda'ki Jennifer Lopez konserine katıldı. Hamile olduğu iddia edilen Sitare Akbaş, gerçeği açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 09:56
14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

İlk oyunculuk deneyimini yıllar önce fenomen haline gelen Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteriyle yaşayan Akbaş, o dönemde genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculukla izleyicinin hafızasında yer etti. O günden bu yana birçok önemli projede rol alan Akbaş, etkileyici performanslarıyla kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Sitare Akbaş, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Şimdilerde ise kalbini, kendisi gibi oyuncu olan Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile nişanlanarak bu aşkı resmileştirme yolunda ilk adımı atmıştı.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Duru güzelliği ve zarif duruşuyla geceye damgasını vuran oyuncu, sosyal medyada da takipçilerinden tam not almıştı.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

GELENEKLERE UYDU!

Geçen günlerde nişanlanan Sitare Akbaş, şimdi de geleneklere uygun şekilde bir kına gecesi düzenlemişti.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Çiftin kına gecesi fotoğrafları da geceye katılan konuklar tarafından paylaşılmıştı.

İkilinin bu özel gecesine Elçin Afacan, Melisa Doğu, Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncu arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları ve ailesi ortak olmuştu.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

EVLENDİLER
Kına gecesi yapan Akbaş, 14 yıllık dostu nişanlısı Cengiz Orhonlu ile 3 Ağustos'ta nikah masasına oturdu.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Sade gelinliğiyle beğeni toplayan güzel oyuncunun davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Yaptıkları açıklamada, 14 yıllık arkadaş olduklarını söyleyen Akbaş, kafa karıştırıcı açıklamasına şu sözlerle devam etmişti:

"14 YILDIR ARKADAŞIZ BİR AY ÖNCE EVLENMEYE KARAR VERDİK"

Güzel oyuncu, yaptığı açıklamada, "Cengiz ile biz 14 yıldır çok yakın ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı, bir ay önce evlenmeye karar verdik. Bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı, biz çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Taze evli çift Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, Jennifer Lopez konserinde görüntülendi. Konser öncesi basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden çift, bebek iddialarına da cevap verdi.

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...’Bebek mi geliyor’ Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

"OLUNCA ALNIMIZIN AKIYLA, GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE SÖYLERİZ"

Sitare Akbaş, "Benim üstümden ilerledi hamile falan diye yazıldığı için ben cevap verebilir miyim? Şöyle, öyle de olabilirdi. Bu böyle bir kararla da evlenebilirdik ama inanın öyle bir şey yok. Olunca da alnımızın akıyla, göğsümüzü gere gere söyleriz ama gerçekten yok" şeklinde konuştu.