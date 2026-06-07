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150'den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul'un acı sonu film gibi oldu...
150'den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul'un acı sonu film gibi oldu...
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Reha Yurdakul, kariyeri boyunca 150'den fazla filmde rol alarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Ancak usta oyuncunun yaşamı, tıpkı filmleri aratmayan dramatik bir olayla son buldu. İşte yıllar geçse de unutulmayan o acı hikaye...
Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 13:00