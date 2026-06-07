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150'den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul'un acı sonu film gibi oldu...

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Reha Yurdakul, kariyeri boyunca 150'den fazla filmde rol alarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Ancak usta oyuncunun yaşamı, tıpkı filmleri aratmayan dramatik bir olayla son buldu. İşte yıllar geçse de unutulmayan o acı hikaye...

Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 13:00
150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Reha Yurdakul, sadece bir oyuncu değil aynı zamanda yapımcı ve senarist olarak sektörün mutfağında da adeta ter döken bir isimdi.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

PERTEVNİYAL LİSESİ'NDEN BEYAZPERDEYE UZANAN TUTKU

1926 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, eğitimini İstanbul'un köklü okullarından Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Sinemaya olan tutkusunun peşinden giderek 1949 yılında Mümtaz Ener'in yönettiği "Kanatlardan Türbe" filmiyle beyazperdeye ilk adımını attı.

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150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

KARAKTER OYUNCULUĞUNDAN YAPIMCILIĞA DEVASA BİR MİRAS

Yurdakul, kariyeri boyunca tek bir kalıba sığmadı. "Umudumuz Şaban" gibi kült bir yapımın senaryosuna imza atarken, "Doktor Civanım" gibi sevilen projelerin mutfağında yapım sorumlusu olarak görev aldı.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

"Karanfilli Naciye" filmiyle yönetmenlik koltuğuna oturan sanatçı; "Ana Hasreti", "Kanlı Sevda" ve "Yetim Yavrular" gibi pek çok yapımın ise yapımcılığını üstlendi.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Yeşilçam'ın en zorlu dönemlerinde dahi üretmekten vazgeçmeyen usta isim, arkasında 150'den fazla filmden oluşan devasa bir miras bıraktı.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

AYNI SETTE İKİ ACI VEDA BİRDEN YAŞANDI

Reha Yurdakul'un hayat hikayesi, belki de ancak filmlerde görülebilecek kadar hüzünlü ve çarpıcı bir gerçekle noktalandı.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Usta oyuncu 27 Aralık 1988 tarihinde, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Fatma Girik ile başrolü paylaştığı bir filmin çekimleri sırasında aniden kalp krizi geçirdi.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Sinemaya ömrünü adayan usta oyuncu, 62 yaşında hayata gözlerini yumarken, trajik bir tesadüf eseri aynı filmin çekimlerinde rol arkadaşı Hüseyin Kutman da yaşamını yitirmişti.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Yurdakul'un vefatı, Türk sinemasında setlerde gelen en acı vedalardan biri olarak tarihe geçti.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM USTASININ HAYAT HİKAYESİ: AHMET ARIMAN

27 Kasım 1955'de İstanbul'da dünyaya gelen Arıman, oyunculuk hayatına 1975 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı filmi ile başladı.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaymak ile evlenen Arıman, Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol aldı.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan usta oyuncu, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösterse de son yıllarda söylenenlere göre oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylüyor.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

MÜZİĞE İLGİSİ ORTAOKUL YILLARINDAN GELİYOR

Ortaokul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitimler alan Arıman, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı. Çıktığı bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i oldu.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Onu oyunculuk kapısını açtıran müzisyenliği, oyunculuk yapmadığı dönemde onun geçim kaynağı oldu.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

"BENİM BİR İŞİM DE MÜZİSYENLİK"

Son dönemde televizyon ekranlarına birbirinden farklı karakterle çıksa da Ahmet Arıman, zaman zaman düğünlerde org çalarak şarkılar söylediğini şu sözlerle dile getirdi:

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

"Ben piyasa müzisyeniyim. Org çalıp şarkı söylüyorum. Bir gün otelde program yapıyorum başka gün bir düğünde ve bir barda. Yerine göre. Nerede iş varsa oraya giderim. Evimi geçindiriyorum. Aslında emekli oldum ama bu saatten sonra köşemize çekilip evde çiçek sulayacak halim yok."

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

YEŞİLÇAM'IN AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSMİ: 'ALTIN ÇOCUK' GÖKSEL ARSOY, BELGİN DORUK'LA İLGİLİ GERÇEKLERİ BAKIN NASIL ANLATTI!

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, birçok başarılı projede yer alarak Türk televizyonlarına adını altın harflerle kazıyan oyuncular arasında yer aldı.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de "Kelepçe" ve 1959'da "Samanyolu" gibi filmlerde rol aldı.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

"Samanyolu" filmiyle büyük bir ün yakalayan Arsoy, bu filmde Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Yer aldığı filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynayan ve Yeşilçam'da "Altın Çocuk" takma adıyla tanınan Göksel Arsoy, son olarak biricik rol arkadaşı Belgin Doruk ve birlikte rol aldıkları filmdeki başarısı hakkında konuştu.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Sosyal medyada viral olan video ile yeniden gündeme gelen Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, onu Türk televizyonlarında önemli konuma getiren 'Samanyolu' filmi ve rol arkadaşı Belgin Doruk ile ilgili şu sözleri söyledi:

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

"BENDEN ÖNCE STAR YOKTU"

"15 bölüm yaptık beraber. Beni meşhur eden, yıldız yapan "Samanyolu" filminde benim karşımda Belgin Doruk oynuyordu. Öyle bir tuttu ki, öyle bir yıktı geçti ki... Beni yıldız yaptı. Star yaptı. Senaryoya ihtiyaç yok. Ben Belgin'in elini tutayım ormanda yürüyeyim, sandalda kürek çekerken ona şiir söyleyeyim, evde mum ışığında dans edeyim, mum ışığında bir yemek yiyeyim... Halk bitiyordu. Star sistemini ben yarattım. Benden önce star yoktu"

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

Yeşilçam'ın yakışıklılığıyla mest eden ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta isminin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan videoya hayranlarından iyi dilek mesajları gecikmedi.

150’den fazla filme imza attı, geride unutulmaz bir hikaye bıraktı! Reha Yurdakul’un acı sonu film gibi oldu...

SALAKO'NUN EMİNE'SİNE BİR DE ŞİMDİ BAKIN! GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN MERAL ZEREN DE SON HALİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM!

6 Haziran 1956'da İstanbul'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. Zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu İstanbul'da tamamladı.