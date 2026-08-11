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165 bin euro ödeyip 1 ay kapattılar! Esnafı ihya eden süper yat Göcek koylarına demir attı...
165 bin euro ödeyip 1 ay kapattılar! Esnafı ihya eden süper yat Göcek koylarına demir attı...
Suudi Prens Faysal bin Abdullah Al Saud'un 80 metrelik lüks yatı Leona, bir aylık özel charter programı kapsamında Göcek koylarına demir attı. Kırmızı gövdesi, dikkat çeken tasarımı ve görkemli silüetiyle dev yat bölgede tüm gözleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:25