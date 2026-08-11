165 bin euro ödeyip 1 ay kapattılar! Esnafı ihya eden süper yat Göcek koylarına demir attı...

BU ÇAĞDA GİZLİLİK ÇOK ZOR

Akıllı gözlüklerin lüks restoran ve kulüplere girişlerin yasaklanması durumu tartışılmaya devam ediyor. Olayı artırılmış gerçeklik ve immersive deneyimler geliştiren Orkun Bulut ile konuştum. Bulut, "Maalesef gizliliğin artık pek de mümkün olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Yalnızca görüntülerimizi değil, akıllı cihazlar aracılığıyla verilerimizi de gönüllü olarak paylaşıyoruz. Burada bahsedilen AR ve AI destekli gözlüklerin ne işe yaradığı konusunda bir kavram hatası görüyorum. Yirmi yıl önce cep telefonlarının fotoğraf çekmesiyle ilgili de aynı tartışmalar yaşanmıştı. Bu cihazlar da yakın gelecekte kullandığımız akıllı telefonların yerini alacak. Erişimden eğitime, personel ve tüketici verimliliğinden yapay zekânın daha hızlı kullanılmasına kadar pek çok alanda kullanılacaklar" dedi.