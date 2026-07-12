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19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...
19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...
Bir etkinlikte 19 yaşındaki arkadaşıyla yan yana görüntülenen Beren Gökyıldız, sosyal medyadaki yorumların ardından sessizliğini bozdu. Küçük yaşta hayatımıza giren çocuk oyuncu, ortaya atılan iddialarla alakalı açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 14:46