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19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Bir etkinlikte 19 yaşındaki arkadaşıyla yan yana görüntülenen Beren Gökyıldız, sosyal medyadaki yorumların ardından sessizliğini bozdu. Küçük yaşta hayatımıza giren çocuk oyuncu, ortaya atılan iddialarla alakalı açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 14:46
19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Ekran macerasına henüz 4 yaşındayken başlayan ve çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran Beren Gökyıldız, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Rol aldığı projelerdeki performansıyla izleyicilerin hafızasına kazınan genç yetenek, şimdilerde 16 yaşında bir genç kız olarak kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ve takipçilerinden "Zaman ne çabuk geçmiş" şeklinde yorumlar alan genç oyuncu, son olarak katıldığı bir etkinlikteki görüntüleriyle sosyal medyanın merkezine oturdu.

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19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Gittiği etkinlik alanında 19 yaşındaki bir arkadaşıyla yan yana kameralara yansıyan Beren Gökyıldız'ın bu görüntüleri, sosyal medyada "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu beraberinde getirdi.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Kısa sürede gündem olan ve hakkında aşk iddiaları ortaya atılan Beren Gökyıldız, yükselen yorumların ardından sessizliğini bozarak şu açıklamayı yaptı:

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

"HERKES MAGAZİNE UYUM SAĞLAMAK ZORUNDA DEĞİL"

"Bu açıklamayı yapma gereği duydum çünkü 19 yaşında olan arkadaşımın bu şekilde linçlenmesi gerçekten hiç yakışık olmadı. İki arkadaş sadece konsere gittik. Herkes magazine uyum sağlamak zorunda değildir. Alışık olmayan bir insana kamera açarsanız uzaklaşması normaldir."

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Eğitimine İsviçre ve ABD'de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk ve yapımcılığa ağırlık verdi.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

2000'li yıllarda "Kurşun Asker, Doktorlar, Alev Alev, Hayat Yolunda" gibi dizilerde rol aldı. Ancak onu geniş kitlelere yeniden tanıtan rol, "Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği Engin Balkan karakteri oldu.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Özel hayatında ise Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile yaptığı evliliklerle gündeme geldi. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

2 Nisan 2024'te babası Türker İnanoğlu'nu, 21 Mart 2025'te ise annesi Filiz Akın'ı kaybeden İnanoğlu, bu kayıpların ardından da sanat hayatına devam etti.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem çocukluk yıllarında canlandırdığı "Yumurcak" karakteri hem de televizyon ekranlarında sürdürdüğü kariyeriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan İnanoğlu, hala Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

TARKAN'IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz?

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Günümüzde Sacramento'da yaşayan Kanat Tibet, kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk sevgisinden hiç vazgeçmeyen Tibet, Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro oyunlarında destekleyici rollerde sahne aldı.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

2000 yılından bu yana birçok tiyatro projesinde yer aldı. Ayrıca çocuklarla çalışarak onlara temel oyunculuk eğitimleri veriyor.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

İŞTE KANAT TİBET'İN SON HALİ!

Hollywood'a yakın mesafedeki konumu ve sanat kökenli ailesiyle dikkat çeken Kanat Tibet, hem Türk hem de Amerikan kültürleri arasında köprü kuran insanlardan biri olarak öne çıkıyor.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: KÜÇÜK BESLEME'NİN BİLGE'Sİ!

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan "Küçük Besleme" dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

19 yaşındaki arkadaşıyla görüntülenince dedikodular alevlenmişti! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız açıklama yaptı...

Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.