19 yıllık evlilikte beklenmeyen kriz! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan tartışma sebebi gündem oldu: “Romantik yapacağız dedi…”

ROMANTİK YAPACAĞIZ DEDİ AMA…

Son olarak "En son ne için tartıştınız?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren 51 yaşındaki oyuncu, yaşadıkları ufak bir anlaşmazlığı şu sözlerle anlattı: "Geçen hafta sonu tekneye çıktık. Ben çok yorgundum, baş başa zaman geçirmeyi beklerken eşim herkesi davet etmiş. Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı. Kalabalık olunca şaşırdım ama ertesi gün sözünü tuttu, baş başa vakit geçirdik."