19 yıllık evlilikte beklenmeyen kriz! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan tartışma sebebi gündem oldu: “Romantik yapacağız dedi…”

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la yaşadığı son tartışmayı ilk kez anlattı! 19 yıllık evliliklerinde kavga nedeni merak konusu olurken, Altuğ'un "yorgunluk" ve "romantik baş başa planı" üzerinden yaptığı itiraf, sosyal medyada gündem yarattı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.09.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:08
"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la birlikte basın mensuplarının objektifine takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu ve 2009'da kızları Su'yu kucağına aldığı Atacan ile evliliklerinin 19 yıldır mutlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan "yoga" görüntüleriyle gündeme gelen çift hakkında ortaya atılan "tartışma" iddialarına da açıklık getiren Altuğ, "19 senedir çok güzel bir beraberliğimiz var. Bizim tartışacağımız konular gerçekten çok başka. Bu konular aklımızın ucundan bile geçmez" ifadelerini kullandı.

ROMANTİK YAPACAĞIZ DEDİ AMA…

Son olarak "En son ne için tartıştınız?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren 51 yaşındaki oyuncu, yaşadıkları ufak bir anlaşmazlığı şu sözlerle anlattı: "Geçen hafta sonu tekneye çıktık. Ben çok yorgundum, baş başa zaman geçirmeyi beklerken eşim herkesi davet etmiş. Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı. Kalabalık olunca şaşırdım ama ertesi gün sözünü tuttu, baş başa vakit geçirdik."

Altuğ, evliliklerinde zaman zaman küçük fikir ayrılıkları olsa da sevgi ve anlayışla sorunları aştıklarını vurguladı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÖLÜM HABERLERİ NEDENİYLE ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Pınar Altuğ hakkında çıkan asılsız 'ölüm' haberleri nedeniyle takipçilerine dert yanmıştı.

"ALDIĞIM TELEFONLARIN HADDİ HESABI YOK"
Instagram hesabından hikaye paylaşan Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı: "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış.

"Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok"

Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU
Pınar Altuğ çıkan asılsız haberlere resmi olarak dava açtığını avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaştı.

"SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ HABERLERE..."

Altuğ'un yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer almıştı: "'Kamuoyuna Duyurumuzdur! Müvekkilim Pınar Altuğ Atacan'a yönelik, 5651 sayılı Kanun uyarınca; İnternet Yolu ile Hukuka Aykırı Şekilde Kişilik Hakkına Saldırı niteliğinde yapılan gerçek dışı, mesnetsiz ve son derece vicdandan uzak, ahlâka mugayir "trafik kazasında öldüğü" yönündeki haberlere ve sorumlularına ilişkin tarafımızca yasal süreç başlatıldığını, işbu somut olayın cezai ve hukuki kapsamda yargıya intikal ettiğini vekâleten bildirme zaruretimiz hasıl olmuştur. 20.08.2025''

ERİŞİM ENGELİ GETİRDİ!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ son olarak Magazin Burada kameralarına, erişim engeli getirdiğini şu sözlerle açıkladı: "Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi."

"ÇOK GÜZEL OLACAK"

Altuğ gelen tazminat parasıyla ne yapacağını ise şu sözlerle ifade etti: "Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette"

Öte yandan ölüm haberlerine sert çıkarak dikkat çeken Altuğ, geçen haftalarda da eşi Yağmur Atacan'la 9. evlilik yıl dönümünü kutlayarak gündem olmuştu.

Aralarındaki yaş farkına gelen yorumları hiçe sayarak mutlu evliliklerini sık sık gözler önüne seren ünlü çift, son olarak birlikteliklerinin 17. yılını "Bir ömür boyu" notuyla yaptığı Instagram paylaşımı ile kutlamıştı.

Ailesi ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Altuğ, kocası Atacan ile tanışmalarının bir film setinde gerçekleştiğini söylemişti.

Aralarındaki yaş farkı ile en çok konuşulan çiftlerden olan ikili, evlilikleri ile magazin gündemine damga vurmuştu.

