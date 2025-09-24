Trend
19 yıllık evlilikte beklenmeyen kriz! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan tartışma sebebi gündem oldu: “Romantik yapacağız dedi…”
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la yaşadığı son tartışmayı ilk kez anlattı! 19 yıllık evliliklerinde kavga nedeni merak konusu olurken, Altuğ'un "yorgunluk" ve "romantik baş başa planı" üzerinden yaptığı itiraf, sosyal medyada gündem yarattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.09.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:08