Video Yaşam "Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok"

"Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok"

18.08.2025 | 10:04

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bu kez hakkında çıkan ‘hayatını kaybetti’ iddialarıyla şaşkına döndü. Asılsız haberler nedeniyle telefonlarının susmadığını söyleyen Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öfkesini dile getirerek sert bir tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hayatını kaybetti haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: Aldığım telefonların haddi hesabı yok 00:56
"Hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti! Pınar Altuğ ateş püskürdü: "Aldığım telefonların haddi hesabı yok" 18.08.2025 | 10:04
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video 00:58
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu, yaşam mücadelesi veriyor | Video 18.08.2025 | 09:53
Ümraniye’de sokak ortasında vahşet! Satırla boğazı kesilerek öldürüldü | Video 04:11
Ümraniye'de sokak ortasında vahşet! Satırla boğazı kesilerek öldürüldü | Video 18.08.2025 | 09:34
Gelibolu’da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 01:35
Gelibolu'da büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 18.08.2025 | 09:34
Freni boşalan arazöz ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 03:00
Freni boşalan arazöz ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 18.08.2025 | 09:34
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 04:27
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 18.08.2025 | 09:34
SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza... 3 ölü 20 yaralı 03:44
SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza... 3 ölü 20 yaralı 18.08.2025 | 08:00
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacının hayat hikayesi de dikkat çekti 09:32
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacının hayat hikayesi de dikkat çekti 17.08.2025 | 22:55
Cevabı o kadar kolay olabilir mi? Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki! 01:55
"Cevabı o kadar kolay olabilir mi?" Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki! 17.08.2025 | 22:38
Oğlu yol verme kavgasında öldürülen baba: Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin | Video 11:00
Oğlu yol verme kavgasında öldürülen baba: "Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin" | Video 17.08.2025 | 16:06
Çanakkale’de devam eden orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor | Video 00:14
Çanakkale'de devam eden orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor | Video 17.08.2025 | 15:54
Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video 00:52
Freni patlayan kamyon dükkana böyle daldı | Video 17.08.2025 | 15:53
9 yaşında lise diploması aldı | Video 07:21
9 yaşında lise diploması aldı | Video 17.08.2025 | 10:45
Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video 07:05
Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video 17.08.2025 | 10:45
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 03:16
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 17.08.2025 | 10:44
Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video 00:48
Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video 17.08.2025 | 10:44
Arnavutköy’de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video 01:33
Arnavutköy'de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video 17.08.2025 | 10:44
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 00:20
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 17.08.2025 | 09:24
AVM’de 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çalan kadın kamerada | Video 01:48
AVM’de 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çalan kadın kamerada | Video 17.08.2025 | 09:24
Gelibolu’da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video 01:37
Gelibolu'da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video 17.08.2025 | 09:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY