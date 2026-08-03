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19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: "Şimdi melek oldun..."

Yeşilçam'ın usta ismi Perihan Savaş, 19 yıldır aynı evi paylaştığı evcil dostunun acısıyla yıkıldı. Tam 19 yıllık birlikteliğin ardından duygu dolu bir mesaj yayınlayan ünlü oyuncu, "Şimdi melek oldun" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.08.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:21
19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, uzun yıllardır hayatını paylaştığı en yakın dostunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Kendisine yıllardır can yoldaşlığı yapan sadık sırdaşının vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir paylaşımla duyurdu.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Tam 19 yıldır yanında olan kedisinin gidişiyle büyük bir boşluğa düşen usta isim, duygularını kelimelere dökmekte güçlük çekti.

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19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Prihan Savaş, kedisine veda ederken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım Mırnav 19 yıl bana arkadaşlık yaptın şimdi melek oldun seni hiç unutmayacağım"

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Yıllardır yanından bir an olsun ayrılmayan can yoldaşının yokluğuyla sarsılan Perihan Savaş'ın bu içten vedası, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Benzer bir acıyı da Türk müziğinin efsane isimlerinden biri yaşamıştı.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Patili dostlarına olan sevgisiyle bilinen ve 70'li yıllara damga vuran Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi vermişti.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Kedisini kaybettiğini duyuran usta sanatçı, "Güle güle güzel oğlum" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaşmıştı.

Sayın kedisi Pati ile olan videosunu paylaşarak, "10 yıl çocuğum gibiydin. Beraber uyuduk, gezdik, oynadık. Neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra... Baş edemediğimiz o berbat hastalık: fip… Ah Patim. Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum." notunu düşmüştü.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Emel Sayın'ın bu paylaşımından sonra birçok takipçisinden 'başın sağolsun' yorumu almıştı.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

EMEL SAYIN KİMDİR?

Emel Sayın, 1926 yılında Türkiye'ye göç eden bir muhacir ailenin dört kız çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Sayın, babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkışla, Sivas'ta 1945 yılının 20 Kasım'ında hayata gözlerini açtı.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

79 yaşındaki Emel Sayın, mel Sayın, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı ve bu yolculuk, Arif Sami Toker'den aldığı müzik dersleriyle şekillendi.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Toker'in yetiştirdiği en ünlü sanatçılardan biri olarak kabul edilen Sayın, Münir Nurettin Selçuk'un da öğrencileri arasındaydı. Uzun bir süre boyunca, müzik eğitimine devam etti ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Fransız şan hocası Alis Rosenthal'dan dersler aldı.

19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: Şimdi melek oldun...

Aynı dönemde, solfej dersleri için Muhittin Sadak'tan da destek aldı. Bu süreçte, Hürriyet Haber Ajansı'nın düzenlediği bir yarışmada seslendirdiği klasik bir eserle 'Ses Kraliçesi' unvanını kazandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör