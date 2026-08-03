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19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: 'Şimdi melek oldun...'
19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: "Şimdi melek oldun..."
Yeşilçam'ın usta ismi Perihan Savaş, 19 yıldır aynı evi paylaştığı evcil dostunun acısıyla yıkıldı. Tam 19 yıllık birlikteliğin ardından duygu dolu bir mesaj yayınlayan ünlü oyuncu, "Şimdi melek oldun" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:21