19 yıllık yol arkadaşına veda etti! Perihan Savaş’ı yasa boğan acı kayıp: "Şimdi melek oldun..."

Kedisini kaybettiğini duyuran usta sanatçı, "Güle güle güzel oğlum" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaşmıştı.

Sayın kedisi Pati ile olan videosunu paylaşarak, "10 yıl çocuğum gibiydin. Beraber uyuduk, gezdik, oynadık. Neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra... Baş edemediğimiz o berbat hastalık: fip… Ah Patim. Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum." notunu düşmüştü.