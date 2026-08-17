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1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!  

Podyumlarda fırtına gibi estiği, Avrupa Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyurduğu günlerin ardından gözlerden uzak bir yaşamı seçen ünlü isim, yıllar sonra Ege'de ortaya çıktı. Büyükşehir hayatını geride bırakan eski bale sanatçısının Ege'nin sakin bir mahallesinde kurduğu yeni düzen ve yöneldiği iş ise duyanları şaşırttı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:21
1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını duyuran Nazlı Deniz Kuruoğlu, podyumları ve göz alıcı büyükşehir hayatını geride bıraktı.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

2010 yılında radikal bir kararla İstanbul'dan ayrılan ünlü isim, Aydın Kuşadası'na bağlı Caferli Mahallesi'ne yerleşerek kendine doğayla iç içe yeni bir sayfa açtı.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Kısa sürede kırsal yaşama uyum sağlayan Kuruoğlu, ilk olarak tarıma yöneldi. Toprakla uğraşıp üretim yapmaya başlayan eski tescilli güzel, zamanla girişimlerini büyüterek bölgede bir butik otel açtı.

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1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Gelirini tarım ve turizm üzerinden sağlayan Kuruoğlu, boş vakitlerinde bahçesinden domates topluyor ve arkadaşlarıyla tekne turlarına çıkarak günün tadını çıkarıyor.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Yaşamını tamamen üretim üzerine kuran Kuruoğlu, sadece kendi hayatını değiştirmekle kalmadı.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Yaşamını tamamen üretim üzerine kuran Kuruoğlu, mahallenin doğal dokusunu korumak, agroekolojik tarımı yaygınlaştırmak ve kadınların üretime katılımını desteklemek için de çeşitli faaliyetler yürütüyor.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Yıllar önce şöhretin zirvesindeyken spot ışıklarına veda eden Kuruoğlu, bugün Ege'de girişimci ve üretici kimliğiyle örnek bir hayat sürdürüyor.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

İSTANBUL'A SÜNGER ÇEKİP DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM KURAN DİĞER İSİM ÜNLÜ FENOMEN OLMUŞTU!

Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden biri olan, temizlik ve düzen videolarıyla tanınan içerik üreticisi Cem Özkök, hayatında yepyeni bir sayfa açtı. İstanbul'un kalabalıklığından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ünlü fenomen, anlık bir kararla Yalova'da bir köy evine taşındığını duyurdu. Hafta sonu tatili için gittiği şehirde hayatının dönüm noktasını yaşayan Özkök, sadece 3 gün içinde yeni evine yerleşti.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

"HER ŞEY PEŞ PEŞE KOLAYLIKLA OLDU"

Yeni yaşam alanından ilk kareleri paylaşan ünlü içerik üreticisi, bu kararın aslında planlı olmadığını, tamamen bir teslimiyetle gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından takipçilerine içini döken Cem Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım birilerine bir yerlerde ilham olur 'tefekkür' ile tanışmam... Karar vermem anlık oldu, 3 günde köy evine yerleştim... Hayalim olanın bile anlık bir anda olacağını bilemezdim. Geçen pazar burada tatil amaçlı kahvaltı ediyorken, şu an evimde ettim. Kirada olsa, olduğum her yeri cennet yapmasını bilen biri oldum şükürler olsun. İstanbul'dan bir köy evine taşındım. Kendime daha yaklaştım, tefekkürüm arttıkça kendimi daha dinleme isteğim arttı...Uzun zamandır içimde hep aynı hayal vardı... Ormanın içinde, sessiz, sakin bir köy hayatı…Şehirden uzak, daha yavaş, daha gerçek bir yaşam. Ama ilginç olan şu ki; bu sadece hayalimdi. Hiçbir zaman planım değildi. Ve bir gün "hafta sonu tatili" diye geldiğim Yalova'da, kendimi bir anda ev kiralarken buldum. Hiç hesapta yoktu. Hiç hazırlığım yoktu... Sonra her şey peş peşe kolaylıkla oldu hamdolsun. Yalova olmasının sebebi işe gidip gelmem sadece 50 dk... 3 gün içinde bu eve yerleştim."

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

"KORKULARIMI YENECEĞİM BİR YER"

Takipçilerine her anını anlık olarak aktaracağını belirten Cem Özkök, taşınma kararının arkasındaki asıl içsel sebebi de ilk kez açıkladı. Köy hayatının kendisi için bir tür "şifa ve arınma süreci" olduğunu ifade eden ünlü fenomen, temizlik takıntısına ve korkularına vurgu yaparak şunları yazdı:

"Kim bilir iyileşmem, arınmam için bir nasipti belki. Titizliğimi yenebileceğim, böcek vs korkumu yeneceğim, Allah'a daha yakınlaşacağım, dolu dolu tefekkür edeceğim bir yer..."

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

"TAVUĞUN ALTINDAN YUMURTA ALMANIN ŞÜKRÜ..."

Şehir hayatından sonra köydeki doğal yaşama adapte olmaya çalışan Özkök, doğayla iç içe olmanın getirdiği huzuru ve yaşadığı şaşkınlığı ise şu sözlerle özetledi:

"Tavuğun altından yumurta almanın şükrünü size anlatamam mesela, ya da kuşların zikriyle namaz kılmayı, horoz sesinin sizi uyandırmasını... Keşfettikçe her şeyi paylaşıyor olacağım... Bazı şeyler gerçekten planla değil; teslimiyetle oluyor. Mesela köy camisinde bir yatsı namazında içimden şunu geçirdiğimi hatırlıyorum.."Bir gün benim de bir köyüm olsa"… Çok geçmeden nasip oldu. Elhamdülillah. İstanbul'daki ev duruyor tabi, dönüşümlü hayat şeklinde ilerleyeceğim..."

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

"İSTANBUL ARADA UĞRADIĞIM BİR YER GİBİ"

İstanbul merkezli iş hayatına devam edeceğini ancak artık ana merkezinin bu köy evi olduğunu belirten ünlü isim, gerçek sessizliği bulan insanın şehir gürültüsüne yabancılaştığını söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Tabii ki kolay değil. Şehirde doğup büyümüş biri için alışılması gereken çok şey var. Hala eksiğim çok. İstanbul merkezli bir iş hayatım var. Başta burayı sadece "arada kaçacağım bir yer" sanıyordum. Ama galiba tam tersi olacak… Şimdi burası ana merkezim gibi hissettiriyor. İstanbul ise arada uğradığım bir yer gibi. Çünkü insan bir kez gerçek sessizliği duyunca, şehrin gürültüsü biraz yabancı geliyor. İnsan kendini daha çok duyuyor. Allah herkese kalbinden geçen güzel nasipleri, en hayırlı zamanda ve en güzel şekilde nasip etsin. Her şey kolaylıkla ve hayırla olsun inşallah. Allah'a emanet."

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

İSTANBUL'U TERK EDEN BİR DİĞER ÜNLÜ BÜLENT POLAT

Ünlü oyuncu Bülent Polat, katıldığı bir YouTube programında İstanbul'u geride bırakıp Çanakkale'de şehirden uzak bir köye yerleştiğini anlattı. Elektriğin olmadığı ve telefonun çekmediği bölgede eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Polat, soba başında ısınıp toprağı işleyerek doğal bir yaşam sürüyor. İşte büyükşehri bırakma kararının perde arkası…

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Ünlü oyuncu Bülent Polat, şöhretli hayatını geride bırakıp Çanakkale'nin sakin köşelerinde, en yakın yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu. Doğayla iç içe dört mevsimi dolu dolu yaşayan oyuncu, huzurlu hayatı ve ilham veren hikayesiyle hayranlık uyandırdı.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DÜZEN

6 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Bülent Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe bir düzen kurdu. Çocuklarıyla odun toplayan ünlü oyuncu, soba başında ısınıp toprağı işleyerek şehir hayatından uzak, sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

TABLET YOK, ELEKTRİK YOK

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Doğayla iç içe keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, çocuklarının tabletten uzaklaşıp toprakla bağ kurmasının hem davranışlarına hem de başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

ÇANAKKALE'YE YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM İSE BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

İLKER AYRIK DA KENDİ ÇİFTİLİĞİNİ KURDU

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti…  Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!

RADİKAL TAŞINMA KARARINI ALAN DİĞER İSİM FETTAH CAN OLMUŞTU!

Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin yanına Bodrum'a döneceğini söyledi.