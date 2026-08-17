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1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti… Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!
1982’de Avrupa Güzeli seçilmişti… Bale sanatçısı her şeyi geride bırakıp Ege’ye yerleşti: Şimdiki işini duyanlar şaştı kaldı!
Podyumlarda fırtına gibi estiği, Avrupa Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyurduğu günlerin ardından gözlerden uzak bir yaşamı seçen ünlü isim, yıllar sonra Ege'de ortaya çıktı. Büyükşehir hayatını geride bırakan eski bale sanatçısının Ege'nin sakin bir mahallesinde kurduğu yeni düzen ve yöneldiği iş ise duyanları şaşırttı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:21