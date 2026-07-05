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2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift'in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı
2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift'in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı
Dünya yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolunun efsane ismi Travis Kelce, New York'ta gerçekleşen gizemli bir törenle dünyaevine girdi! Ancak bu evlilikten önce, perde arkasında milyar dolarlık bir imza krizi yaşandı.
Giriş Tarihi: 05.07.2026 07:32
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 07:33