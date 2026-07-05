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2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift'in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Dünya yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolunun efsane ismi Travis Kelce, New York'ta gerçekleşen gizemli bir törenle dünyaevine girdi! Ancak bu evlilikten önce, perde arkasında milyar dolarlık bir imza krizi yaşandı.

Giriş Tarihi: 05.07.2026 07:32 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 07:33
2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Dünya yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin evlilik hazırlıkları yaptığı yönündeki iddialar gündemden düşmüyor.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

İddialara göre Swift'in babası Scott Swift, kızının yaklaşık 2 milyar dolarlık servetini korumak için oldukça kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırlanmasını istedi. 'Demir gibi sağlam' olarak nitelendirilen sözleşme, Scott Swift'in yakın takibinde hazırlandı.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Bu karar saygı duyan Kelce, sözleşmeyi hemen imzaladı. Çiftin düğünleri önceki gün New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşti. Kutlamaya katılan davetlilere yönelik sıkı kurallar uygulandı.

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2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

DÜĞÜNE DAİR DETAYLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güvenlik önlemleri ve katı mahremiyet kurallarıyla organizasyon dışarıya tamamen kapatıldı.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Davetlilere telefon kullanma yasağı uygulanırken, iddialara göre katılımcılardan gizlilik sözleşmesi imzalamaları da istendi.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

SEÇTİKLERİ DÜĞÜN MEKANI DA OLAY OLMUŞTU!

Taylor Swift ve Travis Kelce'nin merakla beklenen evlilik kutlaması, alışılmış romantik şatoların veya sahil kasabalarının aksine New York'un efsanevi arenası Madison Square Garden'da gerçekleşti.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Geleneksel düğün konseptlerini altüst eden bu devasa organizasyon kapsamında, Manhattan'ın kalbinde yer alan arenada bu hafta içi iki dev etkinliğin yapılması planlanmıştı. Kutlamaların ilk adımı, perşembe günü saat 18.00'de düzenlenecek olan özel bir "prova" töreniyle atılacak ve bu elit buluşmaya yalnızca çiftin en yakın çevresinden oluşan yaklaşık 100 özel davetli katıldı.

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2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Asıl büyük şölen ise cuma gününün geç saatlerinde, görkemli bir kokteyl partisiyle başlayıp cumartesi sabahı saat 04.00'e kadar kesintisiz devam etmesi düşünülüyordu. Aralarında dünya çapında ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 1.000 seçkin konuğun ağırlanacağı bu ana kutlamanın hazırlıkları, 2023'ten beri birlikte olan ve ağustos ayında ortak bir Instagram gönderisiyle nişanlanan çiftin hayranlarını şimdiden heyecanlandırmıştı.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Etkinliğin büyüklüğünü kanıtlayan en net ipucu ise New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den geldi; tarihi sıcak hava dalgasıyla ilgili bir basın toplantısında Mamdani'nin, "Eğer Madison Square Garden'da evleniyorsanız, içeride kalıp serinleyeceksiniz demektir ve bence bu tüm şehir için harika bir örnek" şeklindeki sözleri aylardır süren dedikoduları adeta doğrulamıştı.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Organizasyonun zamanlaması da oldukça stratejik; zira Amerika'nın 250. bağımsızlık yıldönümünü temsil eden 4 Temmuz hafta sonunun hemen öncesine ve Dünya Kupası maçları için MetLife Stadyumu'na akın eden yüz binlerce turistin şehri doldurduğu bir döneme denk geliyor.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

İHTİŞAMDAN ZİYADE AŞILMAZ BİR GÜVENLİK KALKANI

Taylor Swift'in 20 yıllık olağanüstü kariyeri boyunca tam sekiz kapalı gişe konsere imza attığı Madison Square Garden, mat ve gri iç mimarisiyle romantik bir rüya düğünü için ilk akla gelen yer olmayabilir. Ancak güvenlik uzmanları ve çifte yakın kaynaklar, bu şaşırtıcı tercihin arkasında çok rasyonel bir nedenin yattığını vurguluyor.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Hayranlarının ve paparazzilerin attığı her adımı saniye saniye izlediği, dünyanın en göz önündeki kadınlarından biri olan Swift için "mahremiyet", herhangi bir görsel estetikten çok daha büyük bir öncelik taşıyor. Özel etkinlikler için 19.500 kişilik devasa bir kapasite sunan arena, dışarıdan adeta aşılamaz, güvenli bir kale işlevi görerek ünlü çifte aradıkları o mükemmel korunaklı alanı tahsis ediyor.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

EFSANEVİ ARENANIN ŞAŞIRTICI NİKAH SİCİLİ

Bu görkemli spor salonunda "evet" demek ilk bakışta emsalsiz görünse de, mekanın tarihi aslında oldukça ilginç evlilik törenleriyle dolu. Funk müziğinin efsanevi ismi Sly Stone, 1974 yılında aktris Kathy Silva ile bu arenanın spot ışıkları altında dünya evine girmiş, 1980'de ise Kore Birleşme Kilisesi'ne mensup 4.000 kişi burada devasa bir toplu nikah töreni gerçekleştirmişti.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Öte yandan arena, sadece haftalar önce New York Knicks'in San Antonio Spurs ile karşılaştığı heyecan dolu NBA finallerine sahne olmuştu. Yarım asır sonra gelen tarihi şampiyonluğu getiren beşinci maç San Antonio'da oynanmış olsa da, Swift'in arenadaki dördüncü maçı üzerinde bir "Stevie Knicks" tişörtüyle en ön sıradan izlemesi hala hafızalardaki yerini koruyor.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

RESMİ BELGELER VE KAPATILAN SOKAKLAR GERÇEĞİ SÖYLÜYOR

Aylardır fısıltı gazetelerinde dolaşan ve arena çalışanlarının dahi inanmakta güçlük çektiği bu mega düğün senaryosu, ardında bırakılan resmi kanıtlarla artık inkar edilemez bir noktaya ulaştı. Şehir ve emniyet yetkililerinden elde edilen son raporlara göre, lüks düğün planlamalarıyla tanınan dev bir organizasyon şirketi, mekanın çevresinde geniş çaplı bir "etkinlik" düzenlemek için çoktan resmi izin talebinde bulundu.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Bu kritik izin, Madison Square Garden'ı çevreleyen stratejik sokakların perşembe gününden cumartesiye kadar sivil trafiğe kapatılmasına olanak tanıyacak.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Buna ek olarak, bu ilkbaharda elit bir konuk listesine gönderilen çok gizli davetiyelere ulaşan kaynaklar, konuklardan "3 Temmuz'da New York City'de" bulunmalarının aylar öncesinden rica edildiğini belirtiyor.

2 milyar dolarlık imza! Taylor Swift’in babası araya girdi, Travis Kelce hiç düşünmeden imzaladı

Tüm parçalar birleştiğinde, dünya magazin tarihinin en sıra dışı ve görkemli kutlamalarından birinin kapıda olduğu kesinleşiyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör