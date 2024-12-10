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2 yaşında hayatı değişti! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor!

Yeşilçam'ın en sevilen oyuncularından Zeynep Değirmencioğlu, değişimiyle şaşırttı. "Ayşecik" olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Zeynep Değirmencioğlu, her şeyi geride bırakıp farklı bir hayat tercih etti. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan usta oyuncu mesleğini de değiştirdi. 2 yaşında şöhret olan usta oyuncu Türk sinemasına "Ayşecik" filmleriyle damga vurmuş bir oyuncu. 20'li yaşlarına kadar sayısız filmde yer alan Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun son hali sosyal medyayı salladı. İşte merak edenler için "Ayşecik" Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…

Giriş Tarihi: 10.12.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:50
2 yaşında hayatı değişti! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor!

Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu sosyal medyayı salladı...

2 yaşında hayatı değişti! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor!

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle gönüllere taht kurdu.

2 yaşında hayatı değişti! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor!

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

2 yaşında hayatı değişti! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor!

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.

2 yaşında hayatı değişti! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor!

Zeynep Değirmencioğlu Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda merak edilenleri yanıtlamıştı...

Çok uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Hiç özlediniz mi setleri, sinemayı?

Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var.

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