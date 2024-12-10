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2 yaşında hayatı değişti! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor!

Yeşilçam'ın en sevilen oyuncularından Zeynep Değirmencioğlu, değişimiyle şaşırttı. "Ayşecik" olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Zeynep Değirmencioğlu, her şeyi geride bırakıp farklı bir hayat tercih etti. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan usta oyuncu mesleğini de değiştirdi. 2 yaşında şöhret olan usta oyuncu Türk sinemasına "Ayşecik" filmleriyle damga vurmuş bir oyuncu. 20'li yaşlarına kadar sayısız filmde yer alan Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun son hali sosyal medyayı salladı. İşte merak edenler için "Ayşecik" Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…