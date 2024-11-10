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2 yaşında şöhret merdivenlerini hızla çıkmıştı! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu artık çok farklı bir yaşam sürüyor!

Yeşimçam denilince ilk akla gelen isimlerden biri de "Ayşecik" olarak nam salmış Zeynep Değirmencioğlu geliyor. Zeynep Değirmencioğlu, radikal bir kararla her şeyi bir kenara bırakıp bambaşka bir hayat yaşayan usta oyunculardan. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine son veren usta oyuncu mesleğini de değiştirdi. 2 yaşında başladığı Türk sinemasına "Ayşecik" filmleriyle damga vurmuştu. 20'li yaşlarına kadar sayısız filmde yer alan duayen oyuncu yıllar sonra gündem oldu. Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı. İşte merak edenler için "Ayşecik" Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…

Giriş Tarihi: 10.11.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 07:52
2 yaşında şöhret merdivenlerini hızla çıkmıştı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu artık çok farklı bir yaşam sürüyor!

Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu sosyal medyayı salladı...

2 yaşında şöhret merdivenlerini hızla çıkmıştı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu artık çok farklı bir yaşam sürüyor!

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle gönüllere taht kurdu.

2 yaşında şöhret merdivenlerini hızla çıkmıştı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu artık çok farklı bir yaşam sürüyor!

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

2 yaşında şöhret merdivenlerini hızla çıkmıştı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu artık çok farklı bir yaşam sürüyor!

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.

2 yaşında şöhret merdivenlerini hızla çıkmıştı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu artık çok farklı bir yaşam sürüyor!

Zeynep Değirmencioğlu Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda merak edilenleri yanıtlamıştı...

Çok uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Hiç özlediniz mi setleri, sinemayı?

Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var.

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