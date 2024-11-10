2 yaşında şöhret merdivenlerini hızla çıkmıştı! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu artık çok farklı bir yaşam sürüyor!

Yeşimçam denilince ilk akla gelen isimlerden biri de "Ayşecik" olarak nam salmış Zeynep Değirmencioğlu geliyor. Zeynep Değirmencioğlu, radikal bir kararla her şeyi bir kenara bırakıp bambaşka bir hayat yaşayan usta oyunculardan. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine son veren usta oyuncu mesleğini de değiştirdi. 2 yaşında başladığı Türk sinemasına "Ayşecik" filmleriyle damga vurmuştu. 20'li yaşlarına kadar sayısız filmde yer alan duayen oyuncu yıllar sonra gündem oldu. Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı. İşte merak edenler için "Ayşecik" Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…