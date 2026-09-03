2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

İlişkilerini resmiyete dökmeye karar veren çift, birlikte çıktıkları romantik bir tatilde evlilik yolundaki ilk ciddi adımı atmıştı. Tütüncü'nün tatil sırasında organize ettiği sürpriz evlilik teklifine büyük bir sevinçle "Evet" yanıtını veren Bastık, bu özel anları ve mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.