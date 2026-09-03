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2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...
2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...
Yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, İzmir Çeşme'de hayatlarını birleştirdi. Tören sırasında imzaların atılmasıyla birlikte duygusal anlar yaşayan ünlü çift, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:28