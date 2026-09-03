Trend Galeri Trend Magazin 2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

Yaklaşık iki yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, İzmir Çeşme'de hayatlarını birleştirdi. Tören sırasında imzaların atılmasıyla birlikte duygusal anlar yaşayan ünlü çift, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 10:28
2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde avukat Yılmaz rolüyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Serkay Tütüncü ile ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik sürdürüyordu.

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

İlişkilerini resmiyete dökmeye karar veren çift, birlikte çıktıkları romantik bir tatilde evlilik yolundaki ilk ciddi adımı atmıştı. Tütüncü'nün tatil sırasında organize ettiği sürpriz evlilik teklifine büyük bir sevinçle "Evet" yanıtını veren Bastık, bu özel anları ve mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

DÜĞÜN ÖNCESİ SÜRPRİZ BEKARLIĞA VEDA

Düğüne sadece birkaç gün kala Zeynep Bastık'ın yakın arkadaş grubu, ünlü şarkıcı için unutulmaz bir sürpriz bekarlığa veda partisi düzenlemişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Bastık, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı almıştı.

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

İZMİR ÇEŞME'DE UNUTULMAZ NİKAH

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından ünlü çift, hayatlarını birleştirmek üzere İzmir Çeşme'de nikah masasına oturdu.

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

Yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı bu özel törende iki yıldır süren dolu dolu aşk, resmen taçlandırılmış oldu.

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

İmzaların atılması ve nikâh memurunun çifti resmen karı koca ilan etmesinin ardından tören alanında son derece duygusal anlar yaşandı.

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

Hayatlarının en özel "Evet" cevabını verdikten sonra birbirine sarılan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, yaşadıkları yoğun duygu seline engel olamayarak mutluluk gözyaşları döktü.

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

İkilinin gözyaşlarıyla mühürlenen bu anlar, nikahın en unutulmaz karesi olarak hafızalara kazındı.

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

2 yıllık aşk nikahla taçlandı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü gözyaşlarına hakim olamadı: O anlar herkesi duygulandırdı...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS